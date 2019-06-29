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基隆「夢境般的長廊」成絕響！舒淇走過的中山橋確認拆除

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▲基隆中山陸橋。（圖／molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲基隆中山陸橋將成絕響。（圖／IG@molly888666提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

緊鄰基隆舊火車站，「中山陸橋」為台灣少見的特色天橋，因為舒淇在電影《千禧曼波》走過而爆紅，懷舊風格又被稱作「夢境般的長廊」，如今確定於7月2日先進行「中山橋」下引匝道拆除工程，中山橋則預計2020年拆掉，想拍意境照的民眾可要把握最後機會。

▲基隆中山陸橋。（圖／molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲中山橋預計2020年拆掉，想拍意境照的民眾可要把握最後機會。

「中山陸橋」為接通基隆市港西與市區交通樞紐，建於1976年，因老舊及都市更新計畫，基隆市政府工務處已啟動中山一路第一工區拓寬工程，7月2日進行工區交通切換，將「中山橋」下引匝道拆除以及橋下道路拓寬工程，工期為1年，中山橋也計畫拆除，目前正進行工程設計，預估在2020年拆除，詳細時間還要視設計及發包作業時間。

▲基隆 中山陸橋。（圖／IG@amber_c0提供，請勿任意翻攝以免侵權）https://www.instagram.com/amber_c0/

▲中山陸橋成電影取景地，使得人人都想模仿女神來張「回眸美照」。（圖／IG@amber_c0提供，請勿任意翻攝以免侵權）

陸橋全長約130公尺，其蜿蜒的特殊造型配上藍色遮雨棚，在舒淇一邊走一邊吞雲吐霧更顯迷幻，壁面則帶出歷經43年風霜的軌跡，不但是專業攝影者取景地，用底片機或LOMO均能拍出很有味道的照片，讓人人都想模仿女神來張「回眸美照」，舒淇曾走過的場景，將隨歷史洪流走入記憶中，讓網友們紛紛感到不捨。

中山陸橋
位置：基隆市仁愛區孝四路10號

關鍵字： 基隆旅遊 夢境般的長廊 中山陸橋 舒淇 千禧曼波

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