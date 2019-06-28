暑假必去！韓國「大邱炸雞啤酒節」　朝聖炸雞啤酒聖地之路

▲大邱炸雞啤酒節是韓國暑假重要盛事之一。（圖／大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年已經邁入第7屆的韓國夏日盛典「大邱炸雞啤酒節」即將登場！ 從7月17日起至7月21日止，為期5天在大邱頭流公園舉辦的炸雞啤酒節，來自世界各國的啤酒廠商、全韓國知名的炸雞品牌將齊聚一堂，暑假來到大邱，就是要朝聖這處炸雞啤酒聖地之路。

▲大邱炸雞啤酒節可以吃到多樣化炸雞與啤酒。（圖／大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供）

▲喜歡吃炸雞配啤酒就要來大邱炸雞啤酒節。（圖／大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供）

「大邱炸雞啤酒節」自2013年首度開辦以來，短短6年間已經發展成為韓國最具代表的慶典之一。 因為韓國各大炸雞連鎖品牌的多半是起源於大邱，因此才選擇在此舉辦炸機啤酒節。戰爭過後韓國為了提供給全國國民多樣的肉類，在大邱開始發展了雞肉產業。1970年代開始跟炸雞有關的品牌相繼而出，現在為大家所熟知的橋村炸雞、噹噹炸雞、炸雞派對、金星炸雞等全都是來自大邱。

▲大邱炸雞啤酒節現場每天都有精彩表演。（圖／大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處提供）

今年「大邱炸雞啤酒節」除了美食之外，每晚都有熱鬧的電音派對、Kpop演唱會活動，讓民眾可以同時享受視覺與聽覺的豐盛饗宴，甚至還有炸雞啤酒聖地之路，讓旅客玩得過癮。另外主辦單位特別打造了冰涼戲水區、活動遊戲區、草坪野餐區、特色照相區、二手拍市集等，提供給參加民眾豐富的體驗活動，成為暑假到大邱必去慶典。

* 活動期間：2019.07.17 ~ 2019.07.21

* 公演時間：活動時間 17:00~22:00 / 舞臺表演時間 18:00~22:00

* 地址：大邱廣域市達城區公園循環路36 (頭流洞)

* 活動地點：頭流公園一帶

* 費用：免費 (現場200多個攤位，自行購買所需的飲食)

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