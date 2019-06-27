跟負能量說掰掰！到中國3聖境吸收滿滿正能量

文／七逗旅遊網提供

每天上班、上課累積滿滿壓力，需要來點正能量讓心情變美麗，推薦到中國幾個能夠淨化心靈的聖地走走，不僅直飛就可快速抵達目的地，還能欣賞優美的景致，並和神明聊聊天、祈求保佑，讓所有負能量退散！



▲福建湄州島是媽祖的故鄉。（圖／喜鴻假期提供）

福建湄州島是媽祖的誕生地，面積約為14.35平方公里，在每年農曆3/23媽祖誕辰、9/9媽祖升天日時，小小的島嶼處處可見到信徒們的身影，人潮之多，宛如東方版麥加。西元987年，世界上第一個媽祖廟在島上設立，雖然在文化大革命時幾乎全毀，但後來經過信徒們出資重建，如今的媽祖廟相當華麗，由大大小小的宮殿組成，殿內的神像也十分巨大。進入廟中，你會發現這裡沒有門檻，而這也是媽祖廟的一大特色，表示不論身分、男女老幼都可以來參拜。



▲開元寺。（圖／shutterstock.com提供）

福建省最大的寺廟為開元寺，大雄寶殿中供奉五尊大佛，梁柱交接處的「飛天斗拱」，有24尊神話中的神鳥「妙音鳥」，每尊造型都不一樣，分別代表24個節氣。開元寺中最有名的為東西塔─鎮國塔、仁壽塔，它們是中國最高的一對石塔，也是泉州古城的象徵。



▲遠眺普陀山南海觀音。（圖／shutterstock.com提供）

與山西五台山、四川峨眉山、安徽九華山並稱中國佛教四大名山的普陀山，是觀音菩薩教化眾生的道場。普陀山是浙江外海舟山群島中的一個島嶼，從空中俯瞰，普陀山就像是一條氣勢十足的蒼龍盤踞在海上。普濟寺、法雨寺、慧濟寺為普陀三大寺，參拜完寺廟後，可以到島上的紫竹林散步靜心，這些竹林的枝幹是深紫色的，相當特別。穿過竹林後，還能遠眺高33公尺的大型露天銅像─南海觀音像。晚間，更不能錯過結合觀音文化、海洋文化的山水實景大秀《印象普陀》，表演中，將聲光、演出與場景完美結合，更請來著名導演張藝謀做為藝術顧問。

推薦行程：

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