太極初體驗！河南賞雲台山峽谷絕景

文／七逗旅遊網提供

電影《太極1、2》中，以太極拳為主題，展現太極拳的精髓，並融合與太極截然不同的西方元素，讓不少人對這門源自中國的傳統武術感到好奇。練太極好處多多，可以強身健體、增強免疫力，也有助養生。想更瞭解太極拳，不妨飛到中國河南，親自朝聖電影中陳氏太極拳的發源地！



▲太極拳的發源地河南陳家溝。（圖／喜鴻假期提供）

陳氏太極拳發源自河南溫縣的陳家溝，因為村子中有一條南北走向的深溝，因此被稱為陳家溝。陳家溝是全球太極愛好者拜師學藝的好去處，有「太極故里」之稱。在陳家溝武術館可以看到當代太極拳宗師的展版，介紹陳家溝四大金剛─陳正雷、陳小旺、王西安、朱天才精采的太極生涯。



▲住進雲武堂精品酒店，在太極拳大師的帶領下感受太極拳的奧秘，同時享受清新的空氣。（圖／喜鴻假期提供）

迫不及待跟著太極拳大師動起來了嗎？參加喜鴻假期限定行程，特別安排入住雲台山下的雲武堂精品酒店，並安排太極拳交流時間，由陳式太極拳第十一代十九世傳人、陳家溝四大金剛之一王西安的弟子，親自帶領你體驗太極拳的奧妙。隔天起個大早，晨間，酒店也有可自由參加的太極養生操活動，在清新的空氣中、專業師父的帶領下活動筋骨，令人通體舒暢，美好的一天就從太極拳體驗開始！



▲雲武堂精品酒店就在雲台山下，優美的環境非常適合度假放鬆。（圖／喜鴻假期提供）

除了身體動起來，飲食上也要吃的養生，才能達到強建體魄的最佳效果。喜鴻假期還特別安排在酒店中享用養生特色餐點，包括肉質細嫩、滋陰補陽的「黑山羊排」；由營養價值相當高的懷山藥、懷地黃、雞頭參等焦作特產食材翻炒而成的「太行三寶」；高蛋白、低脂肪的高檔滋補料理「珍菇燒野雞」；喝悶煮2小時的「焦作鬧湯驢肉」時，你會嚐到帶皮的驢肉，驢肉的營養價值高於牛肉、羊肉，而驢皮更是作為高級補品阿膠的原料。





▲焦作鬧湯驢肉。（圖／喜鴻假期提供）

入住雲武堂精品酒店，除了一定要體驗太極拳活動外，也藉著地利之便，就近到雲台山走走吧！雲台山主要的景區包含呈現了峽谷之美的紅石峽，在峭壁山石的包裹中，隱藏著秀麗的山水，宛如濃縮版的名山大川，被園林專家賦予「自然山水精品廊」的美稱。茱萸峰是雲台山主峰，因為古時候有許多茱萸生長在這裡而得名，登上峰頂，當雲霧繚繞在茱萸峰時，就像置身縹緲仙界。





▲雲台山紅石峽集秀、幽、雄、險於一身。（圖／喜鴻假期提供）

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