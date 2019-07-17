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6公尺溜滑梯超刺激！宇宙喵氣墊樂園登陸高雄　還能搭太空船

點評：小朋友一定會玩得很～開心！
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文／Sharelife分享生活
圖／巨無霸氣墊粉絲專頁Kuroro SpaceCat 地球總部粉絲專頁

暑假來臨，不知道帶小朋友去哪裡溜噠嗎？ 現在高雄大魯閣草衙道有貓出沒，日本超人氣太空黑貓－KURORO陪小朋友歡樂過暑假！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

KURORO亞洲首站就選在高雄與大家相見歡，首創氣墊樂園採用真實融入情境，可以和KURORO一起來趟星際之旅，體驗太空的奧妙，設施以四大區域做串聯，從特展總部，先體驗紙箱飛船、喵星城市等障礙路線，考驗自己的反應思考；高達6M的巨無霸溜滑梯，直接深入俯看喵星球的場景；還有超大的氣墊宇宙太空船，可以容納70位小朋友一同玩樂，聽了都想帶自己都想去體驗了！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

以為這樣子就沒了嗎？ 在另外一旁還有「喵星際之旅」的三大主題氣墊，含星際戰艦、火箭升空與裘莉女王球池，讓小孩們可以盡情在裡面玩躲貓貓，球池裡放滿了藍白相間的可愛小球，邀請喜愛貓咪主題的朋友們和KURORO一同嗨翻喵星宇宙之旅！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

KURORO宇宙喵氣墊樂園相關資訊，請至大魯閣草衙道查詢。

地點：高雄大魯閣草衙道
日期：即日起至108年7月24日
時間：平日11：00－22：00；假日10：30－22：00
價格：兒童券280元／人，家長陪同券150元

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 高雄旅遊 KURORO宇宙喵氣墊樂園 親子旅遊 暑假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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