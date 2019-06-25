「華山遊戲場」26日試營！煙囪遊戲塔7設施由小朋友設計

▲華山大草原共融遊戲場將在明天開放試營運。（圖／北市府公園處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導



「華山大草原共融遊戲場」明（26）起試營運！公園處在華山文創園區旁的中央藝文公園內，打造以華山車站、華山酒廠為主題的遊戲場域，共設置極限滑索、煙囪遊戲塔、大坡面溜滑梯、水沙世界、隧道遊戲牆、火車鐵軌步道、飛天鞦韆區等遊樂設施，家長遛小孩又有新去處。



公園總面積6500平方公尺，遊戲場佔地約3800平方公尺，公園處處長陳榮興表示，華山大草原遊戲場從設計發想至完工耗時近2年，從策劃階段廣招全國小小設計師，利用作品徵件的方式，徵選具創意點子的小朋友參加工作坊，從認識中央藝文公園基地開始，藉由觀察基地環境、體驗遊戲，進而到設計的發想，一同創作出小朋友夢想中的遊具，打破以往制式的遊戲場設計。

▲場內的「隧道遊戲牆」是由鐵軌和火車隧道等意象串連而成，火車隧道裡兩側牆面呈現了兩個故事。



遊戲場發想創作過程中，小小設計師們藉由工作坊的刺激與帶領，不僅想像出天馬行空的遊戲願景，特別的是，過程中更與「還我特色公園行動聯盟(特公盟)」、「社團法人台灣身心障礙兒童權利促進會（身障童盟）」、「財團法人罕見疾病基金會」等民間團體合作，讓孩子們藉由互相了解，看見彼此的不同，學會包容及考量不同的使用者需求。

遊戲場中最吸引民眾目光的是融和於山坡地景綠樹之中的「煙囪遊戲塔」，其外型與華山酒廠大煙囪相呼應，利用高低層次的遊戲塔，創造不同的遊戲高度體驗，提供更多挑戰性，相信會成為孩子們搶著玩的熱門設施。

▲「華山大草原共融遊戲場」在華山文創園區旁的中央藝文公園內。



華山大草原遊戲場由入口處的火車造型牆為開端，場內的「隧道遊戲牆」是由鐵軌和火車隧道等意象串連而成，火車隧道裡兩側牆面呈現了兩個故事，一面牆為工作坊時孩子們留下的夢想泡泡，一面為華山車站歷史的展現。而遊戲場中央的「水沙世界」設計為高低沙坑，是專為愛玩水、玩小玩具車的小孩們所打造的軌道區，周圍還有「極限滑索」、「飛天鞦韆」、「大坡面溜滑梯」等設施。