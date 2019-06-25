夏秋的療癒級仙境—稻城亞丁、四姑娘山

文／七逗旅遊網提供

中國最後的香格里拉─稻城亞丁，一年四季都有不同的裝扮，總是吸引各路攝影好手前來拍攝。正值夏季，稻城亞丁遼闊的草原帶來療癒的能量，彷彿一個遺世仙境；而接下來的秋天，則是最詩情畫意的季節，超過萬畝的黃色楊樹林，將秋天染成鮮豔的金黃，在藍天的襯托下顯得更加耀眼！





▲被稱為東方阿爾卑斯的四姑娘山。（圖／shutterstock提供）

亞丁風景區共由仙乃日、央邁勇、夏諾多吉三座海拔約在5958至6032公尺的神山組成，仍保有原始的風景，清澈的河流、湖泊、遼闊的高山草甸純粹而美好。洛絨牛場是當地居民放牧的場所，由於同時被3座雪山環繞，又是最接進神山央邁勇的地方，良好的地理條件使這裡成為絕佳的美景拍攝點。



▲想就近拍下神山央邁勇，就到洛絨牛場吧！（圖／鳳凰旅遊提供）



由四座海拔全都超過5千公尺的山峰所組成的的四姑娘山，山頂長年覆蓋冰雪，就像總是披著白色頭紗的四位少女。最苗條的小妹海拔6250公尺，是四川第二高峰，因為擁有姣好的身材而被封為「蜀山之后」，而蜀山之王─貢嘎山則矗立在遠方，始終深情凝視著他的蜀山之后。





▲四姑娘山終年披著白色頭紗。（圖／鳳凰旅遊提供）

喜歡拍照，絕對別錯過攝影家的天堂「新都橋」！這裡是光與影的世界，秋天，金黃色的柏楊樹成為地表上最美的風景，蜿蜒的溪流、無邊無際的草原，成為攝影師鏡頭中最美的構圖。



▲攝影天堂新都橋。（圖／鳳凰旅遊提供）

「甲居」在藏語中，指的是百戶人家之意，位在丹巴的甲居藏寨是一幅綠色的畫，而一戶戶藏式房屋巧妙的鑲嵌在這片綠色世界中，或密或疏。2005年，以甲居藏寨為代表的丹巴藏寨，還在《中國地理雜誌》舉辦的選美活動中，獲得中國最美6大鄉村古鎮之首的殊榮。



▲甲居藏寨座落在綠色的山坡上。（圖／鳳凰旅遊提供）

即使在海拔3、4千公尺的地方，也能看見藏式的寺廟，可見信仰的力量是多麼偉大。塔公寺就是這樣的存在，這裡是藏傳佛教中的薩迦派寺廟，可以拍到寺廟與中國藏區4大神山之一的雅拉神山同框的畫面。塔公寺由金、白、紅等色彩組成的外觀，在一片綠色的草原中特別顯眼。





▲即便在高海拔的地方，也能見到如塔公寺這樣的信仰中心。（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：

＊限時促銷：限定團第二人減3千＊

▲ 最後的香格里拉～稻城亞丁、四姑娘山8天 ►►►

(VIP三排車、香格里拉鎮住2晚、成都棕櫚泉費爾蒙酒店)

＊每房提供一台WIFI機 ＊無購物、無自費

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

鳳凰粉絲團

鳳凰line@線上諮詢