一起入棚有夠嗨！來德國乾杯，參加啤酒節玩德瑞雙國

文／七逗旅遊網提供

Prost！（德語「乾杯」之意）今年的慕尼黑啤酒節Oktoberfest，時間為9/21至10/6，此時正值夏末秋初，前往德國參加超嗨的啤酒節慶，與現場來自世界各地的帥哥正妹一起在酒棚中，不醉不歸，感受慕尼黑一年之中最盛大的狂歡盛宴！



▲鳳凰旅遊將安排進入啤酒節會場所搭建的飲酒帳蓬內，並贈送啤酒一杯+烤雞半隻。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲慕尼黑啤酒節現場嗨翻天，全城百姓飲酒狂歡。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲慕尼黑是德國南部第一大城，也是世界啤酒之都。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲位於慕尼黑的BMW汽車博物館。（圖／鳳凰旅遊提供）

參加啤酒節前後，可以到德國的古堡、景點、如童話般的大城小鎮中逛逛。位在山丘上的新天鵝堡，建築本身已經像是一幅畫，再配上背後的綠意、遠方的一抹河流，就像是童話故事才會出現的夢幻景色。而在大學城海德堡中，也有一整個古堡區，可以沿著軌道搭纜車，欣賞巨大的古堡及橡木酒桶。





▲羅曼蒂克大道上的新天鵝堡，據說是迪士尼城堡的靈感來源。（圖／dreamstime提供）





▲德國咕咕鐘的故鄉蒂蒂湖，被譽為黑森林的珍珠，可坐船享受湖光山色。（圖／鳳凰旅遊提供）

羅曼蒂克大道上的羅騰堡，又稱為「中世紀寶石」，來到這裡，就像走入時空隧道，市內完整無缺的中世紀街道、住家，色彩繽紛，復古的建築讓每個角落都變得超好拍，整座城市都是你的攝影棚！





▲羅騰堡街道繽紛又復古。（圖／鳳凰旅遊提供）

科隆是古龍水的發源地，城市中最醒目的就是尖塔直指天際的科隆大教堂。這座花費6百多年才完成的教堂，是哥德式建築的巨擘，也在德國所有的教堂中，高度排名第2。



▲科隆天際線中最吸睛的科隆大教堂。（圖／Depositphotos提供）

如果德國呈現了童話世界中的街景，那瑞士則完美演繹童話中的自然美景，尤其搭列車更能好好欣賞沿途風光。搭高山火車一路來到海拔3454公尺的少女峰車站，可遠眺高達4158公尺的少女峰，再到斯芬克斯觀景台，不只可在兩側高山的懷抱中欣賞腳下的冰河，更能在萬年冰洞中，欣賞鬼斧神工的冰雕大作。



▲搭列車穿梭小鎮間，遠眺少女峰。（圖／shutterstock提供）

沒吃過瑞士三角巧克力，也一定看過它的外包裝，包裝上那座氣勢雄壯的山就是瑞士的馬特洪峰，搭高山齒軌電車、在瑞士最環保的小鎮策馬特，都能親眼看到馬特洪峰的英姿。推薦入住策馬特，隔天可以起個大早，日出時，當金色的陽光灑下，馬特洪峰就像是一座金礦山。



▲瑞士三角巧克力上的山脈本尊─馬特洪峰。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲瑞士著名的黃金景觀火車。（圖／鳳凰旅遊提供）

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