與魯夫打水戰！「7大經典航海王場景」現身香港海洋公園

▲香港海洋公園與日本動漫航海王合作，在今夏推出SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰。（圖／香港海洋公園提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

航海王迷注意！香港海洋公園今夏首次與日本超人氣動漫航海王合作，從7月13日至9月1日舉行SKECHERS香港海洋公園夏水戰，把海濱樂園廣場打造成刺激的濕身專區，還有重現7個航海王經典場景，並吃得到一系列航海王主題美食及精品，粉絲們可以準備衝一波了！

適逢今年是航海王動畫20周年，「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」將呈獻7個航海王景點及濕身專區，包括夢幻水都人工湖畔的千陽號、一張張海賊通緝令、巨型草帽小子魯夫等經典打卡場景。遊客還可拿起水槍加入草帽小子一行人決戰海軍，勇闖海軍大本營的各式水炮機關，體驗海賊夥伴們的友情力量。

▲「SKECHERS呈獻：香港海洋公園夏水戰」將呈獻7個航海王景點及濕身專區。

威威天地的航海王玩水專區及泡泡派對專為小朋友設計，草帽噴水拱門、超級大水簾、噴泉迷陣等玩水設施，讓小朋友可與其他小戰士一起展開水槍大戰，感受身在海賊王動漫中的樂趣。



除了多個玩水景點，香港海洋公園為其他園內設施加入創新科技元素，繼全港首個虛擬實境（Virtual Reality）過山車後，公園在今夏呈獻全港首個虛擬實境自由落體「極速之旅 – VR太空探索」，極速之旅的全新體驗於太空穿梭，戴上虛擬實境裝置，坐上自由落體模擬太空飛行體驗，即可感受外太空的視覺震撼及急墜的無重力快感。

▲▼園區的嵐灣茶座也推出期間限定的「航海王航海歷險仲夏大餐」及相關主題美食。

航海王主題美食也是少不了的，園區的嵐灣茶座也推出期間限定的「航海王航海歷險仲夏大餐」，「Soul King布魯克」、「出發『偉大航道』」、「佛朗基轟拳」、「我要成為海賊王！！」、「緝拿魯夫」等。另外，遊客更可將兩款獨家的「魯夫夏日隨行汽水杯」和「貪吃鬼喬巴夏日隨行汽水杯」、「喬巴造型爆米花套裝」及多款限定聯名精品帶回家，包括各式印花T恤、夏日服飾及防水手機套等，延續與草帽小子一伙的友情牽絆。

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