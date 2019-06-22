營業到凌晨　這4家店半夜也吃得到熱騰騰的拉麵



▲24小時營業的一蘭拉麵，想吃隨時都可以前往。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

雖然半夜吃宵夜並不健康，有對於拉麵控來說，總有幾次半夜餓了就是很想吃碗熱騰騰的拉麵，不過半夜還有營業的拉麵店並不多，《ETtoday新聞雲》整理出4家半夜還有機會吃到的拉麵店，其中一家就是24小時營業的一蘭拉麵，想吃隨時都可以前往。



▲一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）

一蘭拉麵

一蘭拉麵在台灣有台北本店與台北本店別館，都一樣都是24小時營業，位於新光三越A11的台北本店別館也是全台第一家在百貨公司有24小時營業的美食櫃位，雖然有二個店面，但一蘭拉麵表示這不是二號店，所以稱之為台北本店別館，主要是分流本店的人潮，所以距離也才會這麼近。而為了配合一蘭拉麵，新光三越A11還給了台北本店別館專屬的樓梯，讓客人在百貨公司關門後也能順利的進入一蘭吃拉麵。

一蘭拉麵台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02 2758 3868

一蘭拉麵台北別館

地址：台北市信義區松壽路11號B1F

電話：02 2729 9866



▲現在半夜也能吃到麵屋武藏神山拉麵。（圖／取自麵屋武藏臉書粉絲專頁)



麵屋武藏神山

為了滿足有些人總是想在半夜渴望吃到拉麵，麵屋武藏神山6月11日起延長週一到週六的營業時間到隔日凌晨2點，不管是加班還是聚會結束，都能吃得到熱騰騰的拉麵。麵屋武藏神山深夜食堂限定菜單有神山拉麵、塩味拉麵、辛辣拉麵3款口味拉麵。

地址：台北市中山區中山北路一段121巷18號1樓(捷運中山站2號出口)

電話：02-2542-8222

宵夜時間：週一～週六 22:00 - 26:00（Last Order 25:00）



▲鳥人白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

鳥人拉麵

鳥人拉麵，一家來自美國紐約的人氣日本拉麵，在台北有2家分店。鳥人拉麵與台灣多數的拉麵不同，湯頭是使用雞骨及雞翅及雞皮熬煮而成，湯頭香且濃醇，相較於豚骨湯也比較不油膩。鳥人拉麵中山分店週二到週六營業時間都是到隔日凌晨4點，而台灣總店則是只有週五及週六才營業到凌晨4點。

鳥人拉麵台灣總店

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄9號

電話：02 2778 9866

鳥人拉麵中山店

地址：台北市中山區中山北路一段105巷7號

電話：02 2568 4780

不二家拉麵

地址：台北市中山區中山北路二段59巷10號

電話：02 2531 5951

營業時間：11:30–02:00



麵屋千雲

地址：台北市中山區林森北路105號

電話：02 2523 3198

營業時間：12:00–15:00, 18:00–03:00

