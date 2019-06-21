36度爆熱！SUP、獨木舟全「免費體驗」北市就能玩6樣水上活動

▲台北好瘋水系列活動陸續開跑。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

今天是「夏至」一年中最熱的一天，北市高溫飆到36度，不玩水實在太對不起自己，台北市觀傳局主辦的「台北好瘋水」系列活動已開跑，包含雙人獨木舟、SUP立槳式浪板等6項主題水上運動均為免費參加，自來水園區的親水節活動也將在30日率先展開，市民朋友在市區就能大玩特玩！

在台北市就能體驗有趣的親水活動！「台北好瘋水」從大佳河濱公園的划龍舟活動揭開序幕，再來，公館自來水園區的親水節接續於30日展開，想玩正夯的水上運動也不用跑遠，包含「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「水上腳踏車」等6樣水上活動，每梯次約一小時，全部免報名費，7月份開始，總計8個週末16天在大佳河濱公園舉行，讓大小朋友瘋玩去暑氣。

▲自來水園區的台北親水節也將在6月30日開幕。

自來水園區的台北親水節也將在6月30日開幕，除了當天採免費入園外，還有許多好康活動大放送，兩個月的時間陪伴親子族度過炎炎夏日。此外，還有深受大小朋友喜歡的「河岸童樂會熊讚水樂園」，有熊讚陪大家玩水。

不只水上活動，系列活動延續到七夕情人節，今年大稻埕情人節於8月3日至8月4日舉行，情侶們遊走在古今交錯的街區裡，猶如置身一場時光盛宴，一起品嚐美食、聽情歌、賞煙火，度過不一樣的情人節。

▲2019大稻埕情人節將於8月3日至8月4日登場。



台北親水節

日期：6月30日至8月31日

活動地點：台北市中正區思源街1號



瘋狂一夏玩水趣

時間：7月6日至8月25日 每週六日 09:00-16:30

地點：台北市大佳河濱公園-大直橋下

活動洽詢專線：0909-928-565

2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園

時間：7月13日至7月21日

活動地點：台北市中山區大佳河濱公園

2019大稻埕情人節

時間：8月3日至8月4日

活動地點：台北市大同區臺北延平河濱公園 （淡水河3號至5號水門）