ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

36度爆熱！SUP、獨木舟全「免費體驗」北市就能玩6樣水上活動

ETtoday旅遊雲

▲臺北好瘋水系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北好瘋水系列活動陸續開跑。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

今天是「夏至」一年中最熱的一天，北市高溫飆到36度，不玩水實在太對不起自己，台北市觀傳局主辦的「台北好瘋水」系列活動已開跑，包含雙人獨木舟、SUP立槳式浪板等6項主題水上運動均為免費參加，自來水園區的親水節活動也將在30日率先展開，市民朋友在市區就能大玩特玩！

在台北市就能體驗有趣的親水活動！「台北好瘋水」從大佳河濱公園的划龍舟活動揭開序幕，再來，公館自來水園區的親水節接續於30日展開，想玩正夯的水上運動也不用跑遠，包含「雙人獨木舟」、「SUP立槳式浪板」、「龍舟」、「竹筏」及「水上腳踏車」等6樣水上活動，每梯次約一小時，全部免報名費，7月份開始，總計8個週末16天在大佳河濱公園舉行，讓大小朋友瘋玩去暑氣。

▲臺北好瘋水系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

▲自來水園區的台北親水節也將在6月30日開幕。

自來水園區的台北親水節也將在6月30日開幕，除了當天採免費入園外，還有許多好康活動大放送，兩個月的時間陪伴親子族度過炎炎夏日。此外，還有深受大小朋友喜歡的「河岸童樂會熊讚水樂園」，有熊讚陪大家玩水。

不只水上活動，系列活動延續到七夕情人節，今年大稻埕情人節於8月3日至8月4日舉行，情侶們遊走在古今交錯的街區裡，猶如置身一場時光盛宴，一起品嚐美食、聽情歌、賞煙火，度過不一樣的情人節。

▲臺北好瘋水系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

▲2019大稻埕情人節將於8月3日至8月4日登場。

台北親水節
日期：6月30日至8月31日
活動地點：台北市中正區思源街1號

瘋狂一夏玩水趣
時間：7月6日至8月25日 每週六日 09:00-16:30
地點：台北市大佳河濱公園-大直橋下
活動洽詢專線：0909-928-565

2019台北河岸童樂會-熊讚水樂園
時間：7月13日至7月21日
活動地點：台北市中山區大佳河濱公園 

2019大稻埕情人節
時間：8月3日至8月4日
活動地點：台北市大同區臺北延平河濱公園 （淡水河3號至5號水門）

關鍵字： 台北市旅遊 大佳河濱公園 玩水 水上活動 台北好瘋水 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

王少偉接謝忻爆哭電話　震驚：怎麼會選擇粉身碎骨

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

封島5年！台灣龍珠6/25開放登島

台灣虎航冬季早鳥優惠下周開賣！

120元爽嗑牛五花！台南平價定食屋

沙鹿隱藏版貨櫃餐廳眺望浪漫夜色！

一個只要20元！台中銷魂脆皮甜甜圈

高雄喜憨兒創作料理壽司、鍋物全都有

桃園甜點小店假日才吃得到限定蛋糕

金氏紀錄認證世界最大畫作現身花蓮

熱門行程

最新新聞更多

長榮航空首架787-10夢幻客機抵台

封島5年！台灣龍珠6/25開放登島

在海灘上用餐的海派食尚餐桌

「基隆海洋老鷹嘉年華」29日登場

台灣虎航冬季早鳥優惠下周開賣！

全台第一間有吧台座位區的春水堂

民宿評價9.2！她插座驚見「詭異黑點..

法式甜點歷久彌新　永不過時秘密

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366