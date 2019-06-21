粉嫩清真寺、炫藍生命之河　繽紛馬來西亞魅力無窮！

文／七逗旅遊網提供

你體驗過馬來西亞的魅力嗎？首都吉隆坡是現代感十足的大都市；布城則是馬來西亞政府建設的新行政中心，70%的面積為綠地；古色古香的馬六甲更是超受觀光客歡迎的好去處，還擁有度假天堂「大紅花度假村」。



▲夢幻的水上粉紅清真寺。（圖／shutterstock.com提供）

粉紅色系建築打卡熱潮你跟上了嗎？在越南，有粉紅教堂，在馬來西亞的布城，則有超好拍的水上粉紅清真寺，讓你1秒少女心大爆發！布城清真寺之所以被暱稱為水上粉紅清真寺，是因為它以玫瑰色的大理石建造而成，擁有粉嫩的外觀，並且座落在布城湖畔，三面環水，面積相當大，可以同時容納一萬兩千人在內部做禮拜。

想從上帝視角觀賞粉嫩的布城清真寺嗎？你可以搭熱氣球緩緩升空，享受360度的布城美景！Skyrides主題公園是馬來西亞第一個最大型的空中氦氣球主題公園，漂浮在空中的氦氣球耗資3千萬馬來西亞幣。搭上熱氣球，將會緩緩上升到距離地面120公尺的位置，在熱氣球上轉一圈，粉紅清真寺、宏願大橋、布城湖等布城地標都在你的視野之中。



▲夜晚的生命之河相當浪漫。（圖／shutterstock.com提供）

晚上來吉隆坡夜遊，千萬別錯過生命之河！生命之河是流經吉隆坡的巴生河的美化版，經過一系列的工程後，水道變得十分美觀，已經成為新一代的打卡熱點。尤其晚上時，水道間的藍色LED燈將散發迷幻的藍色光芒，還會有和音樂完美搭配的噴泉秀，吉隆坡的夜晚因此變得浪漫又有情調。



▲從大紅花度假村海上Villa的陽台，可欣賞療癒的海景。（圖／shutterstock.com提供）

跟著優質旅遊聯盟「愛馬士」玩馬來西亞，特別安排入住位在馬六甲的5星級的大紅花度假村，從空中俯瞰，整座度假村就像一朵漂浮在水上的大型朱槿花。大紅花度假村中包含一棟棟海上Villa別墅，房間內特大號的床鋪、現代化的家具、戶外獨立泳池、蒸氣桑拿室……等設施住起來超享受，還有透明玻璃的地板，從客房中就能看到外面的海洋生物。

推薦行程：

▲ 最懂馬來西亞的玩家～愛馬士►►►

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馬來西亞觀光局官方網站