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迎接2019下半年最長連假！雙十節4連休到沙巴度假吧

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網提供

2019下半年最長的連假就是雙十節了！不想請太多天的假出國散心，利用這時候出國準沒錯！而近年來氣候異常，到12月都還有颱風出現，不想出了國還被颱風打亂行程，推薦到颱風絕緣體──馬來西亞的沙巴，來趟跳島之旅、玩水上活動，享受與世無爭的寧靜假期！

▲馬來西亞沙巴▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲沙比島美景宛如遺世天堂。（圖／七逗旅遊網提供）

沙巴的東姑阿都拉曼海洋公園共由5個島嶼組成，包含沙比島、加雅島……等。由於東姑阿都拉曼海洋公園受到良好的保護，因此擁有潔白乾淨的沙灘、趨近零污染的海洋，許多熱帶魚、珊瑚礁就棲息在這座美麗的海底世界中。在沙巴想玩水上活動，可以到水上休閒浮動平台「婆羅洲大堡礁世界」體驗豐富的水上活動，包含浮潛、水上摩托車、拖曳傘……等，玩累了，還可以回到婆羅洲大堡礁世界，進入底部的海底隧道，透過透明的玻璃觀賞繽紛的海底世界。

▲馬來西亞沙巴▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲加雅島。（圖／shutterstock.com提供）

加雅島也是潛水客心目中的浮潛勝地，要享受寧靜悠閒的假期，推薦入住島上五星級的加雅島度假村。度假村本身就擁有美麗的沙灘，在離度假村只有5～7分鐘船程的地方，還有座私人沙灘，人煙稀少，可以享受不被打擾的美好時光，在這裡的海洋中心還能看到海龜。不論早、午、晚餐，主餐廳都提供豐富的異國料理，自助式的前菜、甜點、咖啡、茶任君挑選。二、四、六的晚上，度假村大廳前的廣場還有星空電影院，可以窩在沙發上舒服的看電影、賞星空。另外，想要「鬆一下」，度假村也有天然草本SPA，可以享受混合中式、日式、印度式、泰式、峇里島式和馬來傳統式的按摩。

▲馬來西亞沙巴▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲MARI MARI文化村體驗沙巴原住民日常。（圖／shutterstock.com提供）

來沙巴，也別錯過獨特的在地文化！到MARI MARI文化村，就好像進入了原始的森林中，一座座傳統的馬來西亞原住民建築就隱藏其中，可以體驗到原住民的熱情與日常，像是品嚐手作點心、料理、小米酒，玩過年時的跳高取物遊戲，欣賞獨特的舞蹈及特技般的表演，還可以免費讓原住民朋友們為你在手上繪製特別的圖騰彩繪。

今年雙十節連假，就決定去馬來西亞的沙巴了！推薦懶人們選擇由馬來西亞觀光局、馬來西亞航空、9家台灣旅遊業者共同組成的「愛馬士」旅遊聯盟所推出的「雙十節專機」行程，行程中，安排搭乘馬來西亞航空包機航班，早去晚回的完美航班時間，讓你澈底玩好玩滿，不浪費任何旅遊時間！

推薦行程：
▲ 最懂馬來西亞的玩家～愛馬士►►►

更多資訊：
馬來西亞觀光局官方網站

關鍵字： 馬來西亞 沙巴 度假 連假 出國 浮淺 海景 雙十連假 七逗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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