蘭嶼食材+西式料理手法！漂流木餐廳做台灣人愛吃的飛魚料理

▲漂流木餐廳融合著台灣的城市感和蘭嶼的純樸。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／蘭嶼報導

推開餐廳落地的玻璃窗，木頭桌椅、小石子地、寬敞的開放式廚房，牆上還有許多風格特異的壁畫，幾個年輕的小幫手在廚房裡忙著備料，旁邊的吧檯上有2、3個女孩邊用餐邊和小幫手們閒話家常，蘭嶼的「漂流木餐廳」裡，一種自然輕鬆的氛圍在擦肩的旅人間流動著，台灣的城市感和蘭嶼的純樸在這裡相融相依。

▲牆上的壁畫很有特色，其實都是老闆娘的朋友畫的。（圖／記者徐溱謐攝）

漂流木特餐是店裡的其中一道招牌菜，半隻酥炸飛魚佔據了盤子的大半，酥炸飛魚將飛魚去除內臟，以高溫油炸至酥脆，飛魚刺很多，高溫後部分小刺變得酥脆可以入口。一旁有三道小菜，還有一小塊酥炸飛魚卵，套餐還附一杯紅茶和一碗地瓜濃湯。

▲漂流木特餐有半隻炸飛魚和3道小菜，還有附贈濃湯和紅茶。（圖／記者徐溱謐攝）

番茄奶油鮮飛魚義大利麵是一道結合蘭嶼食材和西式料理手法的料理，有別於當地其他店家使用飛魚乾，漂流木餐廳特別使用新鮮飛魚，保留飛魚肉鮮嫩的口感，將多刺的飛魚肉，去骨去刺，留下魚塊，是十分費時下功夫的料理，和義大利麵搭配著吃非常對味。

▲番茄奶油鮮飛魚義大利麵是一道結合蘭嶼食材和西式料理手法的料理。（圖／記者徐溱謐攝）

店裡的飲料也非常用心，地瓜拿鐵使用蘭嶼地瓜加上鮮奶，再加上一點蜂蜜提味，蘭嶼地瓜甜度沒有台灣地瓜那麼高，有種淡淡的花香味，加上鮮奶喝起來綿密好喝，是店裡招牌飲料。海鹽咖啡將海鹽、帕瑪森起司和鮮奶油略為打發，綿密口感有起司和海鹽的鹹，再加上咖啡略甜的滋味，特別又好喝。

▼漂流木餐廳的飲料也非常獨特。（圖／記者徐溱謐攝）