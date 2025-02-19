買萬送萬元！北投溫泉酒店0元專案　服務業住淡水河景飯店享優惠

▲大地酒店推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，還有機會抽中270度環景的「大地套房」。（圖／大地酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

北投和淡水分別有兩家飯店祭出優惠！大地酒店推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，含5千元餐飲抵用金、2千元的住房禮賓券，以及大眾風呂等各1千元抵用金。將捷金鬱金香酒店年後推出「服務業住房優惠」，周日至周五住高級客房4,300元起。

▲2千元的住房禮賓券，可以用於升等房型或加床。



北投大地酒店

為慶祝開幕10周年，大地酒店推出「感恩回饋-買萬送萬」住房專案，入住奇岩雙人房一晚一萬元起，並附贈總價值高達「1萬元」的豪華大禮包、兩客早餐及Welcome Drink，即日起開放預訂，每日限5間。

▲▼大眾風呂、獨立湯屋等三處休閒設施，分別有1千元的抵用金。



業者指出，「1萬元」的豪華大禮包，內含5千元的餐飲抵用金，可於飯店內奇岩一號、月兒彎彎、喜歡西餐廳折抵消費；另有2千元的住房禮賓券，用於升等房型或加床；還附贈The Gaia SPA、大眾風呂、獨立湯屋等三處休閒設施，各1千元的抵用金。此外，每房皆可獲得一張抽獎券，有機會抽中價值6萬6千元的「大地套房」。

▲此刻正是淡水天元宮櫻花花期。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，下同）



淡水將捷金鬱金香酒店

此刻正是淡水天元宮櫻花、楓樹湖木蘭花花期，將捷金鬱金香酒店在年後規劃「服務業住房優惠」，即日起至2025年3月31日，凡從事旅宿業、旅行業、餐飲業、軍警消醫護人員等服務業民眾，周日至周五入住高級客房4,300元起。

▲將捷金鬱金香酒店高級客房。

業者說明，凡過年期間無法休假之行業，只要持相關證件，如員工證、名片等，即可享有優惠，每日限量提供。此外，凡加入酒店LINE好友，即可獲得三重專屬禮遇，包括河畔餐廳早餐2客，再加贈客房升等券乙張，周日至周四可免費升等至視野遼闊的河景客房。

▲將捷金鬱金香酒店河畔餐廳。