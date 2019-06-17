基隆排隊美食！「半熟蛋+爆滿炸蝦仁」古早味排骨飯超澎湃

▲基隆孝三路上的天天鮮排骨飯人氣超高。（圖／IG／bearyangfan授權提供）

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在基隆這種處處都吃的到美食的地方，依舊有許多排隊名店，其中孝三路更是可以稱為基隆的美食街，許多著名的小吃和隱藏版料理都可以在這裡找到，每到用餐時間，就會有滿滿的人潮，其中孝三路上的「天天鮮排骨飯」可是人氣超高，不要小看這碗普通的古早味，高CP值的配菜與組合，平常可是排隊排超長！

▲天天鮮排骨飯原本只是路邊攤，因為生意好在1年多前改為店面形式。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

天天鮮排骨飯位在基隆的孝三路上，原先只是路邊小小的一個攤販，在2017年9月左右改為店面的形式，讓更多饕客可以有舒適的用餐環境。內用不需要排隊，直接找位置就會有店員幫忙點餐，只不過因為店家的生意實在太好，在外帶客人較多的時候內用的客人需要自己去跟店員點餐，才不會等太久。

▲店裡的招牌餐點就是雙拼的蝦仁排骨飯。（圖／IG／singing_chen授權提供）

餐點的主食可以選擇單選或是雙拼，而店內最招牌的就是排骨蝦仁飯，內用的飯和排骨會分兩盤裝，還會附上一碗味噌湯，天天鮮的排骨都還會有一顆半熟的炸蛋，一咬下去蛋汁流出來，搭配酥酥脆脆的排骨，下飯又美味。排骨和蛋的中間塗上一點帶有甜味的醬汁，白飯上則會有高麗菜和酸菜，整個組合吃起來有滿滿的古早味，如果想要調整炸蛋的熟度獲配菜，都可以在點餐的時候告知店員。

▲隨餐還有附味噌湯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

內用的話會附上一碗湯，外帶則會便宜5元，湯有蛤蠣湯和味噌湯可以選。雖然是隨餐附上的湯品，也沒有因此馬虎，反而用料豐富，在味噌湯裡還能吃到豆腐和扎實的魚肉，除了招牌的蝦仁排骨飯以外，也有雞腿和魚排可以搭配，經濟又實惠，到基隆不妨嘗嘗看這受許多人歡迎的古早味排骨飯！

▼天天鮮排骨飯菜單。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）