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夏天就要吃芒果！大倉久和推新鮮芒果水果塔、芒果雪酪

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▲▼大倉久和推出芒果甜點和特調。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和The Nine烘焙坊推出芒果水果塔。（圖／大倉久和大飯店提供）

旅遊中心／綜合報導

台灣的夏天是屬於芒果的澄黃與芳馥！大倉久和大飯店在6月份將台灣盛產的芒果端上桌，推出芒果調酒、芒果雪酪，以及鋪滿了香甜芒果的芒果水果塔，無論是喜愛芒果的朋友，或是到了夏天忍不住要應景一下的人，都不能錯過清涼美味的芒果飲品與甜點。

大倉久和一樓珍珠酒吧推出芒果為主題的季節特調，芒果雪酪除了有滿滿的芒果，還加入青澀的青芒果，酸甜滋味繾綣在沁人心脾的雪酪裡，非常適合炎熱的夏天。喜歡調酒的朋友也有好選擇，珍珠酒吧特別在經典的調酒「莫斯科螺子」裡，加入屬於初夏的豔黃，芒果獨特的香氣讓嗆辣的莫斯科騾子也熱情奔放起來，帶來夏日最誘人的氣味。

▲▼大倉久和推出芒果甜點和特調。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲大倉久和珍珠酒吧推出芒果雪酪和芒果口味莫斯科螺子調酒。（圖／大倉久和大飯店提供）

另外，The Nine烘焙坊則推出芒果水果塔，以黑戚風蛋糕為主體，搭配芒果果餡、再綴以新鮮芒果球，鮮黃欲滴得讓人食指大動，入口時香甜的滋味從裡到外，變換著令人驚喜的層次，在黃澄澄的舞台上恣意綻放美味，是入夏不可錯過的甜蜜。

芒果俄羅斯騾子調酒 420元／杯
芒果雪酪 350元／杯
芒果水果塔 6吋700元／8吋1300元

★《ETtoday東森新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 芒果 大倉久和 甜點 台北市美食 調酒

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