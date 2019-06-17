80年老兒樂變成「圓山自然公園」！保留摩天輪、旋轉木馬

點評：現在變這樣了！老台北們快來看看～

▲圓山兒童樂園原址變成「圓山自然景觀公園」，即日起正式開放。（圖／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

還記得舊的圓山兒童樂園嗎？這座全台第一家公家遊樂園搬遷後，原址變成「圓山自然景觀公園」，即日起正式開放了！公園內保留了舊兒育時期的摩天輪以及旋轉木馬，提供民眾拍照，回想起過去歡樂的點點滴滴。



走過80年歲月，圓山兒童樂園是很多人共同的美好回憶，即便已走入歷史，仍然在不少人心中占有不可抹滅的重要地位。圓山兒童樂園在1934年由日本人建立，開園時面積只有3公頃，在當時為全台最早、也是唯一一座公辦公營的遊樂園，每當逢年過節總成為全台各地民眾朝聖的景點。

▲公園內保留了舊兒育時期的摩天輪以及旋轉木馬，提供民眾拍照。

公園處處長陳榮興表示，圓山兒童樂園在不斷擴建後，面積增至9.8公頃，並改名為兒童育樂中心，直至1986年圓山動物園搬遷至木柵，加上民間遊樂園競爭激烈，圓山兒童樂園的客人也逐漸流失，再加上設備更新的空間法令限制較多，因此台北市政府決定在基河路附近另闢一座兒童新樂園，這也代表了承載許多人兒時記憶的圓山兒童樂園走入了歷史，因此，在舊址改造為自然景觀公園時，保留了部分設施，讓美好的回憶永存民眾心裡。

▲除了回憶童年時光，圓山自然景觀公園也屬於國定圓山考古遺址範圍內，是全台最珍貴的史前遺址之一。

公園處圓山公園管理所主任賴丞賦補充，圓山自然景觀公園屬於國定圓山考古遺址範圍內，是全台最珍貴的史前遺址之一，除了圓山貝塚外，在這裡還可以看到民國初年大戶人家的豪華、一整排富含教育意義的古厝，適合拍攝古色古香風格的照片，未來圓山自然景觀公園大草坪部分為全時段開放，山區部分因範圍較大，開放時間為每日早上8點至下午5點，以維護遊客安全。

圓山自然景觀公園

開放時間：大草坪區 全天候開放；山區部份 每日早上8點至下午5點

交通資訊：淡水線於圓山站下車，再步行約5分鐘即可抵達。