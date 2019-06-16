搶先看！最美工業風旅館「捷絲旅三重館」新開幕　首創客房內有小廚房

▲捷絲旅三重館外觀。

記者蔡玟君／新北市報導、攝影

晶華國際酒店集團旗下品牌捷絲旅全台第8個據點「捷絲旅三重館」16日於新北市正式開幕。捷絲旅三重館以美式工業風格設計，由外而內醒目的設計風格，讓飯店每一個角落都超好拍；為了滿足中長期住宿客需求，三重館更是品牌下首創「延伸住宿」概念房型，內附小廚房設備，成為捷絲旅中唯一一間客房附設小廚房的據點。

▲捷絲旅三重館大廳。（圖／捷絲旅提供）

▲捷絲旅三重館每一個角落都走工業風格。

▲即使是電梯也是好拍空間。

捷絲旅三重館所在地點優越，從中和新蘆線三和國中站2號出口出站，走路30秒就能抵達。由於飯店所在地點前身為地方知名政治世家朱家的起家厝－隆發制材工廠，早期為木材工廠，設計師葉裕清因此以紐約Loft倉庫風格打造內外，如裸露的管線、磚牆搭配黑色鑄鐵打造的紐約風造型鐵梯等，展現製材廠的昔日風華，濃濃的美式工業風格，挑高兩層樓的大廳，從入口開始到走進客房內，每一個角落都成為最佳取景地，一開幕就成為新北市最美的工業風格旅館。

▲客房區走廊也可見濃濃工業風格。

▲捷絲旅三重館家庭房型。

▲連馬克杯也是工業風。

▲復古式電話和貼滿貼紙的木製床頭櫃，都充滿復古工業風格。

三重館內共有95間客房、分3種房型，平均客房坪數為7至9坪。美式工業風格在客房內也淋漓盡致展現，例如扳手握把的馬克杯、運用黑色鐵絲籃放置衛浴備品、黑色鑄鐵設計的衣櫃，考量現在旅客喜歡拍照，客房內連電話都採用復古式造型；而乾濕分離的衛浴，以及針對女性設置LED燈補光化妝鏡等，都是飯店的貼心小細節之一。

▲捷絲旅三重館首創的延伸住宿概念房型。

▲黑色鐵椅掛在牆上，善用空間每個區域。

▲房內用餐區。

針對中長期入住的商務旅客，三重館更是捷絲旅品牌旗下首創Extended stay（延伸住宿）概念房型的據點。延伸住宿概念房型約9坪大，房內設置小廚房，並附有鍋碗瓢盆與餐具、電磁爐，還有小型餐桌區，讓旅客可以在這裡用餐，若是多人入住，客房牆上掛置的鐵椅也可拿下，立刻變成4人對坐。

▲捷絲旅三重館延伸住宿概念房附設有小廚房。

▲餐具與鍋碗瓢盆當然也都有附。

▲走入式衣帽間。

為了讓旅客能妥善放置行李，客房內也設有走入式衣帽間，同時將全身鏡設於衣帽間內，讓旅客能打理儀容，寬敞的空間設置，適合需要久待的商務客，或是想要多花幾天深度體驗台北的旅人入住。

▲捷絲旅三重館設有公共洗衣間。

▲健身房。

▲從2樓俯瞰捷絲旅三重館挑高大廳。

公共空間部分，館內設置健身房、洗衣間、小型會議室等，均集中於2樓區，從2樓挑高天頂更能往下俯瞰大廳，成為館內獨特一景。

捷絲旅三重館從即日起正式開幕，為慶祝開幕，即日起推出開幕住房專案，只要透過官網預約，每房2199元起即可優先入住，每天另會提供限量3間升等行政客房，詳情可上https://www.justsleep.com.tw/查詢。

地址：新北市三重區三和路四段107-1號

交通方式：中和新蘆線「三和國中站」2號出口，出站步行1分鐘內即達

