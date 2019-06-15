ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

花蓮太魯閣暑假4大玩法　跳入全台唯一海上泳池、划獨木舟賞清水斷崖

ETtoday旅遊雲

▲▼太魯閣晶英酒店夏日玩法。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲太魯閣晶英酒店打造全台唯一海上泳池。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

太魯閣是花蓮最熱門的景點之一，隨著暑假到來，太魯閣晶英酒店更為旅客規劃4大夏日玩法，不但可以跳入全台唯一海上泳池，還能划獨木舟賞清水斷崖，小朋友也有小小獵人體驗營，可以挑戰趣味射箭，更能體驗搗麻糬，讓大人小孩在太魯閣都能玩好玩滿。

▲▼清水斷崖。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲清水斷崖。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

為了讓旅客親身感受東海岸的夏日之美，太魯閣晶英酒店與業者合作，規劃海上遊艇加跳海游泳，乘著遊艇出海來到清水斷崖，從遊艇直接躍入全台唯一的海上遊泳池盡情玩耍，船上還有專人服務的海上BBQ，讓你回到船上就能大口吃肉。

▲▼太魯閣晶英酒店夏日玩法。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲或體驗划獨木舟看清水斷崖。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

想要一覽清水斷崖的美，也可以體驗清水斷崖獨木舟，操舟在太平洋上漫遊，沿途欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈，也是不同樂趣。

▲▼太魯閣晶英酒店夏日玩法。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲在布洛灣享受野餐。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

想要在國家公園內享受野餐樂趣，酒店提供的第二種玩法就是峽谷野餐一日遊，不僅有專人帶領走訪太魯閣知名步道景點、沿途解說，到布洛灣後，在野餐團隊的精心安排下，為旅客打造網美風格野餐，讓旅客可以邊飽覽峽谷景致，邊輕鬆享用午餐、拍美照。

▲▼花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲花蓮太魯閣晶英酒店無邊際泳池。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲▼太魯閣晶英酒店夏日玩法。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲好拍又有特色的山海戀剉冰。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣晶英酒店內的緩慢靜謐氛圍，讓許多旅人進了酒店後就不想出來，針對這樣的旅客，第3種玩法就是在酒店內代表的無邊際泳池池畔，享受以花蓮山海為設計概念的「山海戀」剉冰，同時來杯「莫吉托特調」，以經典調酒莫吉托為基底，清爽的萊姆汁、薄荷葉、蘇打水和蘭姆酒，並結合在地特色風味與時令盛產水果，加入各式水果及香甜酒製成，有洛神花、百香果、冬瓜茶口味，亦有加入綠茶及烏龍茶的清爽口味，共五款特色風味讓旅客選擇。

▲▼太魯閣晶英酒店夏日玩法。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲小朋友都帶的小小獵人體驗營。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

小朋友來到太魯閣晶英酒店也能玩得過癮！酒店為小朋友特別安排兒童水上電影院，在周五至周日下午3點至4點劃為親子時段，提供水上充氣浮具，讓父母帶著小朋友一同在室內泳池欣賞親子電影；而每年受到小朋友喜歡的「小小獵人體驗營」，則讓小朋友體驗在山林裡製作迷你弓箭、挑戰趣味射箭、體驗原住民的盪鞦韆與搗麻糬活動。詳情可洽太魯閣晶英酒店

關鍵字： 太魯閣晶英酒店 花蓮旅遊 太魯閣 度假旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台版迪士尼就在這！特搜新竹7景點

你敢挑戰嗎？台北絕美天空步道完工

萌萌「米奇彩繪列車」到高雄

海記醬油雞SOGO忠孝店6/15開幕

花蓮秘境一日遊玩法大公開！

鼎泰豐松露蛋炒飯又回歸了！

超療癒！「台灣小瑞士」花都開好了

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

高雄紅麵線吃得到花枝漿、蝦仁漿

台南料滿滿綠豆蒜餐車隨機出沒！

熱門行程

最新新聞更多

花蓮太魯閣暑假推薦4大玩法

全球首間「茶室膠囊旅館」東京開幕

300人創作瓶鼻海豚！破世界紀錄

日人開串燒店！680元鮭魚卵丼免費

登上公主郵輪穿韓服、與韓星見面

咬下都是料！台中燒餅夾了黑輪超酷

這家餐廳有川粵菜、客家菜及台菜

竟有垃圾麵！盤點赤崁樓5必吃美食

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366