花蓮太魯閣暑假4大玩法　跳入全台唯一海上泳池、划獨木舟賞清水斷崖

▲太魯閣晶英酒店打造全台唯一海上泳池。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

記者蔡玟君／綜合報導

太魯閣是花蓮最熱門的景點之一，隨著暑假到來，太魯閣晶英酒店更為旅客規劃4大夏日玩法，不但可以跳入全台唯一海上泳池，還能划獨木舟賞清水斷崖，小朋友也有小小獵人體驗營，可以挑戰趣味射箭，更能體驗搗麻糬，讓大人小孩在太魯閣都能玩好玩滿。

▲清水斷崖。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

為了讓旅客親身感受東海岸的夏日之美，太魯閣晶英酒店與業者合作，規劃海上遊艇加跳海游泳，乘著遊艇出海來到清水斷崖，從遊艇直接躍入全台唯一的海上遊泳池盡情玩耍，船上還有專人服務的海上BBQ，讓你回到船上就能大口吃肉。

▲或體驗划獨木舟看清水斷崖。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

想要一覽清水斷崖的美，也可以體驗清水斷崖獨木舟，操舟在太平洋上漫遊，沿途欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈，也是不同樂趣。

▲在布洛灣享受野餐。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

想要在國家公園內享受野餐樂趣，酒店提供的第二種玩法就是峽谷野餐一日遊，不僅有專人帶領走訪太魯閣知名步道景點、沿途解說，到布洛灣後，在野餐團隊的精心安排下，為旅客打造網美風格野餐，讓旅客可以邊飽覽峽谷景致，邊輕鬆享用午餐、拍美照。

▲花蓮太魯閣晶英酒店無邊際泳池。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲好拍又有特色的山海戀剉冰。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣晶英酒店內的緩慢靜謐氛圍，讓許多旅人進了酒店後就不想出來，針對這樣的旅客，第3種玩法就是在酒店內代表的無邊際泳池池畔，享受以花蓮山海為設計概念的「山海戀」剉冰，同時來杯「莫吉托特調」，以經典調酒莫吉托為基底，清爽的萊姆汁、薄荷葉、蘇打水和蘭姆酒，並結合在地特色風味與時令盛產水果，加入各式水果及香甜酒製成，有洛神花、百香果、冬瓜茶口味，亦有加入綠茶及烏龍茶的清爽口味，共五款特色風味讓旅客選擇。

▲小朋友都帶的小小獵人體驗營。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

小朋友來到太魯閣晶英酒店也能玩得過癮！酒店為小朋友特別安排兒童水上電影院，在周五至周日下午3點至4點劃為親子時段，提供水上充氣浮具，讓父母帶著小朋友一同在室內泳池欣賞親子電影；而每年受到小朋友喜歡的「小小獵人體驗營」，則讓小朋友體驗在山林裡製作迷你弓箭、挑戰趣味射箭、體驗原住民的盪鞦韆與搗麻糬活動。詳情可洽太魯閣晶英酒店