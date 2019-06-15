鼎泰豐松露蛋炒飯又回歸了！想吃動作要快　只供應到7月底



▲鼎泰豐最新推出的松露蛋炒飯，滿滿的松露看起來相當美味。（圖／海霸威食遊影記提供，以下皆同）



記者黃士原／台北報導

鼎泰豐去(2018)年7月推出季節限定的松露蛋炒飯再度回歸！部份鼎泰豐門市6月14日開始販售，全台除了SOGO復興店之外，其他9家門市都有供應松露蛋炒飯，價格跟去年一樣是1200元，沒有調漲。至於供應的時間應該也是視松露生產的狀況，估計也是只到7月底。

鼎泰豐松露蛋炒飯採用整顆新鮮的黑松露，上桌前會讓人品香松露特有的氣息後，再由師傅親自現刨黑松露，一片片薄片落在於炒飯上。去年鼎泰豐除了有提供基本的松露蛋炒飯之外，也可以根據個人喜好添加肉絲、蝦仁等配料，根據食物種類的不同，會多收取一些費用。服務人員會把一整顆黑松露在上桌前給人品香，桌邊秀表演完之後，可以請服務人員協助裝碗，松露蛋炒飯的份量大概是3至4人份。





▲一整顆黑松露在上桌前給人品香。

另外，Uber Eats與鼎泰豐2018年曾經合作快閃試營運一個月，Uber Eats與鼎泰豐在5月宣布擴大合作，即日起於新北、新竹、台中三大城市的指定門市(板橋大遠百店、新竹大遠百店、台中大遠百店)獨家上線，熱銷品項如小籠包、排骨蛋炒飯、元盅雞湯以及從開胃菜、小籠包、大包、燒賣、湯品、麵類、炒飯、粽子、甜點、甚至到禮盒，總共近百道鼎泰豐經典美味點都可以外送到家。