點評：下次來去新莊買！

▲新莊幸福路上，不起眼的古早味飲料攤，一喝卻難以忘記。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

在新莊的幸福路上，有一間小小的飲料攤，雖然外表不起眼，但喝起來的簡單古早味卻讓人一試就成老主顧，而且店內提供的配料沒有放進任何人添加物，甚至還可以免費「加好加滿」，喝起來滿滿的都是料，超級過癮！

▲不論加什麼料都不加價，也無人工添加物。

「亭仔腳古早味-幸福棧」賣的是古早味飲品，像是鳳梨冰、愛玉冰或是粉圓等等，不管是大人或小孩都喜歡，而且店家所有的糖都是手炒蔗糖和黑糖；店家就連檸檬汁也是現榨，可以看的出老闆對每一種食材的用心，攤位上還貼了一張冰塊甜度建議組合，不知道口味怎麼選，照著組合選就對了。

▲黑糖粉圓小紫蘇和鳳梨冰粉條。

▲不知道甜度冰塊怎麼調？照著推薦組合選就對了。

炎炎夏日喝上一杯飲料最清涼了！在亭仔腳古早味-幸福棧就能喝到一杯充滿兒時回憶的鳳梨冰，店家採用蔗糖蜜炒的鳳梨果肉，香氣十分濃郁，再加入口感滑溜的粉條，酸甜口感還能吃到鳳梨果肉，非常適合在炎熱的下午喝上一杯。

▲加入新鮮鳳梨果肉的鳳梨冰。

粉圓控就絕對不能錯過珍珠粉圓黑糖了！手炒黑糖汁不死甜又散發濃郁的黑糖香氣，配上軟Q珍珠真的超療癒；如果想吃小紫蘇也不擔心，加料依然不加價，最後再蓋上現磨剉冰，這樣一杯黑糖粉圓小紫蘇只要40元，只要銅板價就能讓你享受沁涼的快感。

▲下次來新莊千萬不要錯過亭仔腳古早味-幸福棧，炎炎夏日來一杯超消暑。

下次來到新莊，別忘記來幸福路和福壽街口的這家小攤，來上一杯無負擔又可以喝很飽的古早味吧！

亭仔腳古早味-幸福棧



地址:新北市新莊區幸福路38號

電話:0980 966 003