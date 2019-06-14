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跟孩子一起放暑假！今夏帶全家人搭太陽公主號

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文／七逗旅遊網提供

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲奢享床墊讓您和家人一夜好眠，享受精力充沛的假期。（圖／公主遊輪提供）

暑假想帶全家人出國，但又有在飛機上坐不住的孩子，最適合搭太陽公主號出發！船上有專為3-17歲孩子打造的Discovery探索營，更有吃不完的好料、看不完的表演，而且還將帶您到大人小孩都喜歡的日本、韓國玩！

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲Discovery探索營是3-17歲孩子的樂園。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號7–9月來到基隆港展開日韓航程，現在報名可享早鳥優惠好禮二選一：第二人半價或每房最高減6,000元。爸爸媽媽帶孩子一起來，不但可以省荷包，還能創造最難忘的海上全家福回憶。

帶孩子上船，不怕寶貝沒活動！太陽公主號與Discovery探索頻道合作，推出兒童專屬Discovery探索營，為3-12的小朋友打造專屬天地；船上也有適合13-17歲青少年活動的樂園，貼心的分齡規劃，讓兒童、青少年都能體驗為他們量身打造的活動，爸爸媽媽們也能趁這時到船上其他設施放風，享受2人世界。

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲享受SHARE餐廳佳餚美饌。（圖／公主遊輪提供）

帶全家人吃好料，絕對別錯過船上的SHARE餐廳！太陽公主號與TLC熱門節目「帥哥廚師到我家」明星主廚柯提斯‧史東合作，讓你不用大老遠飛到美國洛杉磯比佛利山莊，也能大啖美食，或者，您也能在主餐廳品嘗柯提斯特製菜單上的佳餚。

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲太陽公主號精彩表演讓您捨不得移開視線。（圖／公主遊輪提供）

晚上，帶家人們一起欣賞精彩的演出吧！不論您想聽現場演奏、觀賞媲美百老匯的華麗歌舞秀，或是在甲板上的星空露天電影院，於滿天星斗下，邊吃爆米花、邊看熱門電影、體育比賽，太陽公主號通通都能滿足您！

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲和孩子在海上泳池同樂。（圖／公主遊輪提供）

▲公主郵輪-太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲星空露天電影院享受全家歡聚時光。（圖／公主遊輪提供）

更多資訊：
▲ 公主遊輪 太陽公主號7-9月航程►►►
＊相關資訊詳洽各大旅行社(優惠如有變動，旅行社保有變更之權利)

關鍵字： 公主郵輪 太陽公主號 日本 韓國 優惠 暑假出國 親子旅遊 七逗

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