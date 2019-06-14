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夏日員工旅遊最佳選擇　太陽公主號日韓遊

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文／七逗旅遊網提供

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲員工旅遊搭太陽公主號，揪同事們一起吃美食！（圖／公主遊輪提供）

福委們正在為員工旅遊該去哪裡而煩惱嗎？要挑選一個讓大家都滿意的行程的確不容易，今年夏天，推薦搭乘公主遊輪旗下的太陽公主號，船上不僅有豐富的設施，還將到台灣人很喜歡的日本、韓國，而且也不必跟所有同事時時刻刻綁在一起，絕對讓全部的員工們超滿意！

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲在甲板上的星空露天電影院看電影、演唱會、體育比賽超愜意。（圖／公主遊輪提供）

將於7-9月來到基隆港的太陽公主號，總重量約77,441噸，載客數約2,000位乘客，船上擁有星空露天電影院、安靜的聖殿成人休憩區、24小時開放的國際點心吧，還有許多設施活動及原創娛樂節目，絕對讓大家的士氣大大提升、並補充滿滿能量，不論是大型企業、中小企業或各式各樣的團體，都很適合來船上舉辦員工旅遊、團體旅遊或獎勵旅遊。

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲Kai海壽司餐廳相當稀有！全球只有2艘公主遊輪才擁有這間餐廳。（圖／公主遊輪提供）

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲SHARE餐廳與名星主廚柯提斯‧史東合作，是太陽公主號上的一大亮點。（圖／公主遊輪提供）

想用美食療癒過去疲憊的身心和味蕾，千萬別錯過船上三大特色餐廳：Kai海壽司餐廳、SHARE餐廳、史德林牛排餐廳。在公主船隊18艘遊輪中，只有2艘遊輪設有Kai海壽司餐廳，其中1艘就是太陽公主號！由專業壽司師傅製作的單點壽司、烏龍麵和刺身及多種清酒，讓員工享受濃濃日式風情的一餐。而SHARE餐廳則與TLC熱門節目「帥哥廚師到我家」的知名主廚柯提斯‧史東合作，以創新的美食帶來一場味覺饗宴；肉食主義者一定要到提供精緻用餐體驗的史德林牛排餐廳大快朵頤。

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲奢享床墊讓員工們一夜好眠。（圖／公主遊輪提供）

客艙內設置的公主獨家奢享床墊，讓認床、總是輾轉反側的員工也能1秒入睡！奢享床墊由被譽為「睡眠博士」的邁克爾‧布魯斯(Michael Breus)與公主遊輪攜手設計製作，打造極致舒適的海上睡眠，直接升級與旗艦遊輪同等享受。

▲公主郵輪－太陽公主號▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲過去累積的壓力，就到海上SPA解放吧！（圖／公主遊輪提供）

目前早鳥預訂基隆出發的日韓航程，獨享好禮二選一：第二人半價或每房最高減6,000元，想為員工安排一場完美、超值的旅遊，您還等什麼？

更多資訊：
▲ 公主遊輪 太陽公主號7-9月航程►►►
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關鍵字： 公主郵輪 太陽公主號 日本 韓國 優惠 暑假出國 員工旅遊 七逗

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