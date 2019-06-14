報名享早鳥優惠！快搶7-9月太陽公主號航次

文／七逗旅遊網提供
討厭坐飛機、不想浪費旅途中的一分一秒，但又想出國旅行該怎麼辦？一上船就可以開始享受假期的太陽公主號，擁有多樣化的設施，現在報名7-9月日韓航程還享有優惠，絕對是您最佳的選擇！
▲今年7-9月，太陽公主號將來到基隆港，航向日韓。（圖／公主遊輪提供）
▲您的寶貝在太陽公主號上也能享受美好時光！專為3-17歲的兒童、青少年設計的Discovery探索營提供豐富活動。（圖／公主遊輪提供）
今年7月到9月，世界最大國際豪華遊輪品牌──公主遊輪旗下的太陽公主號，將來到基隆港！太陽公主號提供多種不同的航程，包括短航程的日本之旅，以及旅遊天數比較長的日韓雙國之旅。喜歡短天數的海島旅行，不妨參考「石垣島3天2夜」、「沖繩+石垣島4天3夜」行程，另外也有長天數的海島組合行程，包含「沖繩+奄美大島+石垣島5天4夜」、「沖繩+奄美大島+宮古島5天4夜」。對韓國情有獨鍾，則推薦「麗水+濟州島6天5夜」、「釜山+麗水6天5夜」。您有嚴重的選擇障礙，無法決定該玩韓國或日本嗎？那千萬別錯過「沖繩+濟州島6天5夜」喔！
▲放鬆一下，在船上游泳或曬日光浴。（圖／公主遊輪提供）
▲大人專屬的聖殿成人休憩區。（圖／公主遊輪提供）
「石垣島自主遊3天2夜（出發日期：7/29、8/19、9/23）」、「沖繩石垣島4天3夜（出發日期：7/21、8/4.11.25、9/1.8.15）」航次享有限定優惠，全艙等第2人半價，同房第三、四人享優惠價。
其他行程可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第二人半價優惠，同房第三、四人再優惠；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減六千。
▲和親朋好友在明星主廚加持的share餐廳中，享受美味時光！（圖／公主遊輪提供）
▲太陽公主號精彩的節目讓您享受過癮的夜晚。（圖／公主遊輪提供）
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