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30年動物首次放長假！北市木柵動物園6月19至28日休園　遊客別撲空

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▲▼木柵動物園。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北木柵動物園將在6月份休園10天。（圖／記者黃彥傑攝）

旅遊中心／綜合報導

動物也要放長假！台北市立木柵動物園宣告即將在6月份休園10天，從6月19日（週三）至6月28日（週五）暫停對外開放，在此期間整頓修繕園區外，也為即將迎來的暑假旺季做準備，提醒遊客千萬別白跑一趟。

木柵動物園今（12日）公告休園訊息，並表示從圓山搬遷到木柵已超過30年，多年來僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館，在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間分區進行，但這種模式往往使工期與費用增加，對動物的干擾也需要相對拉長，因此決議將從今年起首度實施增加不對外開放的時間。

▲▼兩岸小天使Day3。參觀木柵動物園（圖／記者李毓康攝）

▲動物們首次放長假。（圖／記者李毓康攝）

不過為降低對遊客的影響，將原訂12天不開放的時間縮短為10日，除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，台北市立動物園將增加於108年6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。提醒遊客如果捨不得和可愛的野生動物們分別太久，要把握園區不對外開放前的最後一個星期六、日（6／15、16）。

關鍵字： 台北市旅遊 台北木柵動物園 台北市立動物園

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