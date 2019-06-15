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竟有垃圾麵！盤點赤崁樓5必吃美食...大+小布丁一起吃好銷魂

點評：看起來好好吃啊！
ETtoday餓勢力

旅遊中心／綜合報導　（影、圖／小象愛出門提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

台南被許多人稱為美食天堂，而口味偏甜也是一大特色，部落客《小象愛出門》就要帶大家去赤崁樓逛逛，並且不藏私分享必吃5家散步美食，其中最特別的就是藏在鴨母寮市場中的垃圾麵以及阿婆布丁，下次有機會來到台南可千萬不要錯過了！

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲位在赤嵌樓附近的五家散步美食。

1.鴨母寮市場垃圾麵

藏身在鴨母寮市場角落裡的垃圾麵，可以說是當地的隱藏版小吃，只要用餐時間一到就會擠滿人潮，這家店沒有名字也沒有菜單，使用傳統炭火煮麵，分為湯麵和乾麵，還能加價添加餛飩或是貢丸等等配料，小碗50元，大碗65元；店家的麵條吃起來相當Q彈，淋上肉燥之後吃起來還會有一股淡淡的碳香味，再搭配獨家辣醬真的超過癮。

至於為什麼要叫垃圾麵呢？有人說是因為老闆招惹其他店家忌妒而被稱作垃圾麵，另一個說法則是因為早期的垃圾場就在附近，還有人說這碗麵是「拉撒麵」，久而久之就被叫成垃圾麵。

地址：台南市中西區成功路215號

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲吃起來帶有炭火香氣的垃圾麵。

2.古玥茶棧

從台中發跡的古玥茶棧，是知名老賴茶棧前執行長獨立創立的品牌；來到古玥茶棧絕不能錯過的就是「招牌珍珠厚奶」，珍珠的口感又Q又彈，尾韻散發出的清甜奶香喝起來十分有記憶點，如果想來點清爽的，可以點一杯酸酸甜甜的冬瓜檸檬，非常消暑！

地址：台南市中西區民族路二段205號

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲來到古玥茶棧一定要點招牌珍珠厚奶和冬瓜檸檬。

3.鴨母寮市場阿婆布丁

和垃圾麵一樣藏在鴨母寮市場裡的阿婆雞蛋布丁，最獨門的吃法就是「小配大」，把小布丁放在大布丁上一起吃，一口吃下就會炸出濃郁奶香、蛋香以及焦糖香；至於價格的部分，小布丁1個15元，大的則是1個85元，需要事先預訂。

地址：台南市北區裕民街3號

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲小布丁配大布丁是招牌吃法，但是想吃大布丁要記得先預約喔！

4.武廟肉圓

在台南武廟旁的武廟肉圓，已經營業超過40年，店家採用南部常見的清蒸方式，因此肉圓的口感皮軟Q而不爛，內餡醃製十分入味還帶有滿滿的油蔥香氣，1份3顆只要60元，包你吃完還會不斷回味。

地址：台南市中西區永福路二段194號

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲肉圓外皮Q彈，內餡充滿香氣。

5.德記古早味汕頭豆花

位於成功路上的汕頭豆花也是許多人推薦的古早味美食，除了檸檬、珍珠以及豆漿等等較常見的口味之外，還有隱藏版「洛神花豆花」，別以為這碗豆花只有加了洛神花而已，店家還在豆花裡頭加了一點辣，所以吃的時候要小心，千萬別被辣辣的感覺嚇到了！

地址：台南市北區成功路228號

▲赤崁樓5家散步巷弄美食。（圖／小象愛出門提供）

▲隱藏版的辣味洛神花豆花。

關鍵字： 台南美食 赤崁樓周邊美食 美食情報 達人美食 小象愛出門 銅板美食 古早味美食

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