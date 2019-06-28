2萬煙火綻放！日本花火節攻略「富邦J卡」一刷搞定自助行程

▲日本每年7、8月全國各地展開一系列的浪漫花火，遊客除了賞煙火，還可穿上傳統浴衣服飾穿梭在大大小小的攤販間，有吃有逛有玩。（圖／淀川花火大會網站）



生活中心／台北報導

說到旅遊，台灣人心中的首選清單一定有日本，日本無論哪個季節都有不同的特色，從自然壯闊的雪景到夢幻綻放的春櫻，渾然天成的絕景不僅浪漫好拍，道地美食與逛街行程也體驗不完！今年夏天日本各地陸續舉辦盛大煙火節，從陸地到海上，印入眼簾千變萬化的限定花火秀，在夜空中化成繽紛燦爛的魔法，絢麗感絕對讓你深深愛上，《ETtoday新聞雲》整理時下最夯的花火規劃，4大慶典活動千萬不要錯過囉。

日本每年7、8月全國各地展開一系列的浪漫花火，遊客除了賞煙火，還可穿上傳統浴衣服飾穿梭在大大小小的攤販間，有吃有逛有玩，看著不同色彩的煙火十分光彩奪目，安排三天兩夜的行程最合適了！不過，煙火容易受天氣影響，因此出發前最好做足功課，準備好野餐墊在開幕前2～3小時到現場卡位，才能掌握絕佳視角見證最絢麗的煙火秀。 另外，出動台北富邦銀行聯手JCB合作的旅日必備的神卡「富邦J卡」整合所有消費資源，從交通、購物到餐飲票券。迎接暑假出遊旺季7~9月回饋更是加碼至5％無上限，最麻煩的煙火節交通安排，需要隨時查找大量資料，獨家的漫遊服務還可盡情飆網無負擔。

1.足立花火大會

東京的花火常勝軍！發展至今已經有百年的歷史，今年預計在7月20日（六）登場，遊客搭乘北千住站、五反野站或梅島站，只要徒步15分即可抵達，屆時在一個鐘頭內發放1萬3千發煙火，荒川河畔旁也會設置屋形船餐廳及屋台美食，夏季天氣熱，旅人們記得隨手備一把小扇子、手帕還能擦擦汗，一邊閒晃一邊仰望星空，看今年一場最熱鬧的煙火。





▲足立花火非常絢麗！彩色的煙雨瀰漫真的超級美。（圖／東武鐵道集團提供）

▲東京隅田川花火，票選為東京都23區內最想參加的花火大會之一。（圖／Tripbaa提供）

2.隅田川花火大會

被票選為東京都23區內最想參加的花火大會之一，今年將在7月27日（六）登場，約有2萬發的煙火佔滿整片星空，初次舉辦是為了悼念1732年死於大飢荒以及霍亂的亡靈，因歷史悠久，流傳到現在煙火多數比較創意新潮。許多達人會前往東京鐵塔、淺草站松屋百貨2F等地點，欣賞一年一度的花火，用遠處的視角拍攝最美的照片，J卡卡友還可到淺草松屋百貨領取免費伴手禮哦！

3.大阪淀川花火大會

大阪的淀川花火大會每年吸引數十萬人特地前往，今年將在8月10日（六）登場，通常會分成十三會場和梅田會場，其中最特別的「冠菊」花火，在爛漫夜空散開以拋物線方式往下墜，形成夜間最美的菊花，群眾驚呼的聲響不斷，能夠在現場感受熱血沸騰的氣氛，順便一次收集周邊的食物、美饌餐廳，帶輕便好攜帶的野餐墊席地而坐，喝杯茶與水果也能感受悠哉氣氛。





▲大阪的淀川花火大會每年吸引數十萬人特地前往。（圖／取自淀川花火大會網站）

4.神宮外苑花火大會

從1980年開始持續至今！神宮外苑花火大會最厲害的是配合音樂祭典，隨著天色慢慢變暗，每年8月主辦單位選在花火綻放的那一刻，最火紅的藝人演唱上台帶動氣氛！人潮移動至「神宮球場」大家齊聲倒數，煙花炸開時刻宛如一場大型的跨年演唱會，充滿澎湃與激情。





▲神宮外苑花火大會最厲害的是配合音樂祭典。（圖／取自神宮外苑花火大会粉絲團）



除了收集各大煙火節，到日本最重要的就是吃美食和血拼，出國狂買這是一定要的啊！琳琅滿目的零食、藥妝和流行服飾，買到不要不要的，如果兌換現金帶不夠，信用卡「刷」下去輕鬆又方便。因此，富邦J卡大手筆提供日本消費3%回饋，訂房最高享有20％，無門檻也無上限規定，還可24小時隨時一鍵調高額度，解決國外額度爆卡的問題；最棒的是解決上網問題，登錄每月台灣大哥大日本漫遊2日免費與原號日本漫遊95折，預約ＷiHo還能暢遊5日WiFi。

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