響應全球綠色食尚　WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡



▲WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡。(圖／WILDWOOD提供)



旅遊中心／綜合報導

由米其林星級主廚林明健主持、並於今年獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，主打原木生火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，不過為響應全球綠色「食」尚，推出以Beyond Meat製作的未來漢堡，附自製薯條或洋蔥圈，及辣味番茄醬，每份580元+10%。

WILDWOOD特別經由龍眼木直火燒烤，賦予Beyond Meat煙燻炭香，與瑞士Gruyere cheese、切達起司，及醃黃瓜、墨西哥辣椒，淋上酸香夠味的特製醬汁後，夾入自製牛奶麵包，口感形色仿若牛肉漢堡，顛覆一般人對素漢堡乾澀乏味的刻板印象，兼具健康與美味。





▲林明健主廚於Wildwood利用Grillworks烤爐呈現原木燒烤料理。(圖／WILDWOOD提供)



比爾蓋茲、李奧納多都有投資的Beyond Meat未來肉排，以植物性蛋白為主，不含膽固醇、激素、抗生素，但在賣相、色澤與味道上與真肉極度相似。其中更特別加入甜菜根打造出逼真的肉排血色，讓它從色澤與口感上都貼近真肉，即使不含任何肉類，仍為味蕾帶來滿足。





▲Wildwood環境。(圖／WILDWOOD提供)