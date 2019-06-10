ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

響應全球綠色食尚　WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡

ETtoday餓勢力

▲響應全球綠色食尚　WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡。（圖／記者黃士原攝）
▲WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡。(圖／WILDWOOD提供)

旅遊中心／綜合報導　

由米其林星級主廚林明健主持、並於今年獲得米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳，主打原木生火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，不過為響應全球綠色「食」尚，推出以Beyond Meat製作的未來漢堡，附自製薯條或洋蔥圈，及辣味番茄醬，每份580元+10%。

WILDWOOD特別經由龍眼木直火燒烤，賦予Beyond Meat煙燻炭香，與瑞士Gruyere cheese、切達起司，及醃黃瓜、墨西哥辣椒，淋上酸香夠味的特製醬汁後，夾入自製牛奶麵包，口感形色仿若牛肉漢堡，顛覆一般人對素漢堡乾澀乏味的刻板印象，兼具健康與美味。

▲響應全球綠色食尚　WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡。（圖／WILDWOOD原木燒烤餐廳提供)
▲林明健主廚於Wildwood利用Grillworks烤爐呈現原木燒烤料理。(圖／WILDWOOD提供)

比爾蓋茲、李奧納多都有投資的Beyond Meat未來肉排，以植物性蛋白為主，不含膽固醇、激素、抗生素，但在賣相、色澤與味道上與真肉極度相似。其中更特別加入甜菜根打造出逼真的肉排血色，讓它從色澤與口感上都貼近真肉，即使不含任何肉類，仍為味蕾帶來滿足。

▲響應全球綠色食尚　WILDWOOD原木燒烤也推素食的未來漢堡。（圖／WILDWOOD原木燒烤餐廳提供)
▲Wildwood環境。(圖／WILDWOOD提供)

關鍵字： 美食快訊 WILDWOOD原木燒烤 未來漢堡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看

台灣人赴日最愛買的15樣日本藥妝

早上賞魯冰花海、晚上獨享浩瀚星河！

這兩家燒肉店一個人也可以吃

台南第一家米其林甜點店

宜蘭「黑宅咖啡」在田野間盪鞦韆

高雄英迪格推出大份量主餐

台南超狂壽司店炙燒鮭魚只要10元！

台南隱藏水樂園高空彩虹滑水道

熱門行程

最新新聞更多

東京池袋掃貨新天堂7月開幕

WILDWOOD原木燒烤也推素漢堡

113幅攝影師「心中最美風景」

串家物語板橋店6/21搶先試賣

去香港or東京迪士尼？不藏私分享

「村上隆」花14年展品亮相香港大館

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

旅客注意！環球影城置物櫃關4天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366