揪團當V型人！玩臺東先下載TTPUSH APP現賺3千！

▲「臺灣國際熱氣球嘉年華」將開跑，臺東縣政府推出TTPUSH邀請全臺民眾一起當V型人。（圖／臺東縣政府提供）

生活中心／綜合報導

每年最令全臺灣人期待的臺灣國際熱氣球嘉年華即將於6月底開跑，宣告暑假旅遊旺季正式到來，該怎麼玩臺東有最划算？現在下載「TTPUSH踢一下」 APP（以下簡稱TTPUSH），即可享有出入臺東各大景點優惠現省3千，而且活動不限臺東人，全臺各縣市民眾都能加入「V型人-臺東數位縣民」，而現在也正舉辦臺東金幣大賞，狂揪好友一起當V型人，最高可賺萬枚臺東金幣，你就是下一個金幣王～爽爽遊臺東！

▲台東活水湖水上彈跳包，極限飛梯等設施吸引愛好刺激的玩家。（圖／記者蔡玟君攝）

陽光、海洋、好空氣…每到夏天許多遊客湧入好山好水的臺東避暑度假，臺東縣政府號召全台民眾一同加入V型人行列，推出TTPUSH，將臺東在地好玩、好看、好吃的景點及優惠店家通通收錄在APP內，讓遊客透過TTPUSH暢遊臺東，同時掌握第一手縣府資訊及公告。隨著行動支付盛行，臺東縣政府也特別推出「臺東金幣」，讓民眾能至店家兌換優惠，只要加入即可現賺3,000元以上優惠，像是臺東森林公園及臺東原生應用植物園可享免門票，天際航空熱氣球自由飛 9折，原價1人9000元，特價後8100元，立馬省900元；活水湖水上活動遊樂設施一票玩到底原價3,500元，現在只要1,500元，讓你這個夏天拿著TTPUSH優惠到處玩、到處省，愈玩愈過癮。

▲TTPUSH APP畫面及電子錢包示意圖。

▲下載TTPUSH即可享V型人優惠活動。

近期ETtoday新聞雲也針對「TTPUSH踢一下」APP進行民調，發現滿意度高達90.8%（含非常滿意及還算滿意），有70.5%的民眾未來有意願使用TTPUSH；其中高達六成的網友認為TTPUSH APP提供虛擬臺東金幣服務，透過TTPUSH收集的金幣，可到全臺東特約店家購物折扣或兌換商品是會吸引人的服務，且希望未來可以在便利商店(82.9%)、量販店(60.0%)、超市(59.4%)、旅遊景點門票(50.9%)等地方使用「臺東金幣」。

▼ETtoday民調結果圖。

相信看到這裡，一定更好奇「如何賺臺東金幣？」，只要下載TTPUSH至APP內的電子錢包裡面即存有臺東金幣，可以用來買鹽酥雞、伴手禮、住宿優惠等，未來還可以用來繳停車費，跟現金一樣好用！即日起至11/30前，首次下載註冊、完成資料填寫並推薦親友加入即可領取共60枚金幣，平時不定其瀏覽縣政資訊也可領取金幣。

凡於6/17~11/30下載註冊資料中，被填寫最多次手機號碼的「最佳推薦人」也可獲得10,000枚臺東金幣（價值1,000元），透過一步步收集臺東金幣的樂趣，相信擋不住V型人今夏狂揪樂遊臺東的心啦！