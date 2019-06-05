首創星空熱氣球咖啡廳！2019台灣熱氣球嘉年華9大亮點搶先看

▲2019台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

2019台灣國際熱氣球嘉年華即將於6月29日登場，台東縣政府今年規劃9大亮點活動，包括熱氣球繫留體驗、熱氣球光雕音樂會、熱氣球自由飛等，其中最吸睛的，還有今年首次舉辦的「熱氣球星空咖啡廳」，讓旅客可以在鹿野高台喝咖啡看熱氣球、賞星空。

▲今年預計會有40顆來自世界各地的熱氣球現身2019台灣國際熱氣球嘉年華。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府表示，台灣國際熱氣球嘉年華舉辦8年來，已吸引超過600萬人次參加，更被選為世界12大熱氣球城市之一。適逢活動來到第九年，今年以「幸福長九（久）‧夢想童樂園」為主題，規劃9大亮點活動，包括：熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛、造型球展演、 熱氣球遊樂園、熱氣球愛情主題日、熱氣球野餐日、熱氣球星空咖啡廳及最美星空音樂會等，將鹿野高台打造成熱氣球派對，帶給旅客不同的視覺感受。

▲台東三仙台日出熱氣球光雕音樂會,。（圖／台東縣政府提供）

最受矚目的熱氣球光雕音樂會今年共有9場演出，包括首次前往綠島，進行一場結合夏夜銀河星空與夢想起飛的熱氣球光雕音樂會，同時首次到大武鄉的大武海濱公園，在廣闊的海天一線間迎接太平洋曙光；在8月16日當天，台東縣政府更追加一場光雕音樂會在台東市區體育場，讓旅客在熱氣球嘉年華結束後，在市區還能再次感受熱氣球光雕的魅力。

▲喔熊組長和全聯福利熊熱氣球今年也會現身在鹿野高台。（圖／台東縣政府提供）

在造型熱氣球展演方面，今年台灣國際熱氣球嘉年華將特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，包括最受小朋友歡迎的海綿寶寶、彼得鸚鵡海盜、日本惠比壽、三隻小蜜蜂、啄木鳥伍迪，還有非常逗趣的潑水企鵝與帕逗企鵝雙組合將在鹿野高台齊聚一堂各展英姿。

▲可愛的熱氣球一字排開。（圖／台東縣政府提供）

另外今年是豬年，也特別邀請了可愛又療癒「豬農夫」與墨鏡小豬跟著豬年出生的朋友一起打造三隻小豬奇遇記，同時還有台灣觀光大使喔熊組長及全聯福利熊也將現身。此次總計將有40顆來自世界各地的熱氣球現身鹿野高台，主辦單位更表示，還有2顆隱藏版熱氣球即將在近日揭曉，請大家拭目以待。

▲旅客可以體驗熱氣球自由飛俯瞰花東縱谷。（圖／記者蔡玟君攝）

而 一票難求的「熱氣球繫留體驗」，今年從6月29日下午開始至8月12日為止，每天分上午場和下午場兩個時段，時間分別為上午5:30-7:00，下午17:00- 19:00。

▲熱氣球繫留是每年熱門活動之一。（圖／記者蔡玟君攝）

體驗方式除每日可在鹿野高台活動現場購票外，今年再度於台東好玩卡網站上提供熱氣球預約服務，現場並設置台東好玩卡官網購票專屬排隊通道，預約名額每場次限量80名，活動期間總共分為三階段開放預購：

第一階段：6月10日中午12點至6月23日下午18點，開放購買6月29日下午至7月13日繫留場次。

第二階段：6月17日中午12點至6月30日下午18點，開放7月14日至7月28日繫留場次。

第三階段：6月24日中午12點至7月7日下午18點，開放7月29日至8月12日繫留場次。

▲熱氣球繫留可以讓旅客走進熱氣球中體驗升空飛行。（圖／記者蔡玟君攝）

主辦單位表示，單筆訂單限購2張，線上預購票價週一至週四 每位550元；週五至週日每位650元，旅客於台東好玩卡網站上購買後，憑QR碼方式入場體驗，名額有限，售完為止。

2019台灣國際熱氣球嘉年華

時間：2019年6月29日至8月12日