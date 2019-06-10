旅客注意！G20在大阪　日本環球影城置物櫃關閉4天、機場入口航警臨檢

▲日本環球影城暫停開放置物櫃4天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳涵茵／綜合報導

近期安排到日本玩的遊客要注意了！2019 G20高峰即將在大阪舉行，為了加強維安警備，日本大阪車站及市區多處置物櫃從6月24日至30日止將暫停關閉使用，日本環球影城內的投幣式置物櫃也將暫停開放四日，有行李寄放需求的遊客需特別注意。

▲2019 G20高峰會日本環球影城園方將加強安全檢查。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城發布聲明表示，為了讓入園遊客能有個安全及安心的環境，已於2019年6月1日（六）起，在園區入口前針對要入園的遊客們實施行李安全檢査。適逢2019 G20高峰會舉行期間，6月27日（四）至2019年6月30日（日）共四天期間，園區内的投幣式置物櫃將暫停開放使用。

▲日本大阪市區車站部分投幣式置物櫃將暫停使用。（圖／記者蔡玟君攝）



為配合G20大阪高峰會之舉行，2019年6月27日（四）至6月30日（日）期間，將於包括機場聯絡橋在內的高速公路及機場島內，進行大規模且長時間的交通管制，請遊客多利用鐵路系統。此外，關西國際機場內的機場保安措施也會嚴格實施，將會有員警於航廈入口檢查旅客持有搭機證明，若未攜帶將對隨身行李等進行檢查，建議遊客提早抵達機場以備檢查人龍。