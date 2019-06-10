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口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆

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▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／負責人之一Brent提供）

▲坐在鞦韆上搭配徐徐的微風，讓人忘卻一切煩惱。（圖／負責人之一Brent提供）

記者胡順惠／宜蘭採訪報導

想要遠離都市的喧囂，交通便利的宜蘭可以說是最佳首選。從頭城交流道下來，遠遠就能看到一棟全黑的不規則建築物，矗立在田野中央，原來是在IG上的超夯打卡景點「黑宅咖啡」，相當有特色的外觀更獲2019德國 iF設計獎，悠閒的休假日不仿來這裡盪盪鞦韆，邊吃美食邊感受田野帶來的寧靜，所有疲倦一掃而空。

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／負責人之一Brent提供）

▲特色的外觀更獲2019德國 iF設計獎。（圖／負責人之一Brent提供）

黑宅咖啡被綠油油的田野包圍著，必須穿過小路才能抵達店門口，小路旁擺著與建築相互映照的黑色盪鞦韆，是許多網美朝聖時必拍的景點，坐在鞦韆上搭配徐徐的微風，望向眼前廣闊的農田、湛藍的天空，大自然隱藏著一股魔力，能讓人緊繃的情緒瞬間舒緩。

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／記者胡順惠攝）

▲黑色盪鞦韆與建築物相互映照。（圖／記者胡順惠攝）

不說你不知道，黑宅咖啡以前可是舊式穀倉，後來是學設計的三姊弟翻修改建而成的，推開黑色大門，濃濃的咖啡香氣撲鼻而來，咖啡廳的每一個角落都別具巧思，處處都能感受出老闆們的用心。負責人之一的Brent表示，宜蘭是一個很適合推廣觀光的地方，未來希望跟當地小農合作，帶更多朋友去認識當地的小農。

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼咖啡廳的每一個角落都能感受出老闆們的用心。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／記者胡順惠攝）

Brent介紹，黑宅是一幢融入服裝設計元素的有趣建築，不對稱斜屋頂、雙剪角黑色穀倉、錯層設計，對傳統印象挑戰，充滿解構、顛覆、Mix & Match的精神，有別於黑色外觀，一樓咖啡廳使用暖調的白，就像比利時設計師Martin Margiela，將粗糙、細緻，完成、未完成，看似衝突的不同元素，巧妙結合。

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼用餐環境相當有氣氛。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼口袋名單再+1！宜蘭「黑宅咖啡」洗版IG　網美必拍田野間盪鞦韆。（圖／記者胡順惠攝）

Brent表示，空間上將解構以不對稱呈現，讓四季盡收在隨著四季變化構圖的美麗窗框，希望用分享與實驗室探索精神，藉由香氣、味覺、旅行、生活選物，製造美好生活體驗。對設計的講究，也在2019德國iF設計大獎獲得室內設計項目室內類別肯定。

黑宅咖啡
地址：宜蘭市頭城鎮三和路616巷235弄47號
營業時間：10:00至18:00
服務電話：039887966

關鍵字： 黑宅咖啡 宜蘭旅遊 宜蘭美食 美食情報

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