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台灣人最愛買這些！日本必買15樣藥妝面膜、生活小物懶人包

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▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲松本清是台灣人到日本最愛逛的藥妝店。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

到日本購物，一定要去的就是藥妝店，以下就整理長年歷久不衰的超人氣必買藥妝，包括保養品、化妝品至實用生活小物，若是即將前往日本旅遊的你，可一定要筆記起來。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲MINON水潤保濕修護面膜。（圖／記者蔡玟君攝）

1.MINON水潤保濕修護面膜
曾獲得COSME面膜大賞第一名的MINON水潤保濕修護面膜，漸層粉色包裝首先就讓女性族群一眼就看見。該面膜針對敏感肌與乾燥肌等膚況不穩的族群設計，可說是防禦型美容保濕護理品牌，在網友間擁有高度好評，成為女性旅客到藥妝店的掃貨對象。

▲▼銀座Loft，Saborino早安面膜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Saborino早安面膜。（圖／記者蔡玟君攝）

2.Saborino早安面膜
Saborino早安面膜在這兩年可說是紅透半天邊，被網友譽為是懶人保養神器，一片面膜集結洗臉、保養、保濕3種功效，敷60秒即可，讓許多女性大呼「可以多睡5分鐘啦！」，由於大受好評，每一季或甚至根據不同節日，還會推出限定版，除了早安面膜外，也有晚安面膜版，同樣是網友搶購對象。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲DHC純欖護唇膏。（圖／記者蔡玟君攝）

3.DHC純欖護唇膏
同樣是代購指定必買的DHC純欖護唇膏，由於裡面蘊含豐富的橄欖精華油，因此號稱可以滋潤唇部24小時，讓許多人一用就愛上，小巧的唇膏隨身攜帶也很方便，人氣歷久不衰。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Imju薏仁清潤化妝水。（圖／記者蔡玟君攝）

4.Imju薏仁清潤化妝水
Imju薏仁清潤化妝水由於質地清爽不黏膩，若是倒在化妝棉上濕敷，約3分鐘就有滋潤肌膚效果，加上價格便宜，擦遍全身也不心痛，可是網友到藥妝店囤貨的必買單品。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夏天必備的蚊蟲叮咬止癢用品。（圖／記者蔡玟君攝）

5.興和護那酷涼液
夏日必備的實用小物就是「興和護那酷涼液」了，由於夏日蚊蟲較多，若是不小心被叮咬，只要用這瓶清點叮咬紅癢處，很快就可以獲得緩解，加上帶給肌膚冰冰涼涼的感受，成為夏天熱銷產品，目前還分大罐裝與小罐裝，可以依照個人習慣購入。

▲▼衣物涼感噴霧アイスノン シャツミスト,夏日消暑小物。（圖／記者蔡玟君攝）

▲衣物涼感噴霧アイスノン シャツミスト。（圖／記者蔡玟君攝）

6.衣物涼感噴霧「アイスノン シャツミスト」
日本藥妝店目前可見到許多涼感噴霧，有分噴在肌膚上或是衣物上。「アイスノン シャツミスト」就屬於衣物類，只要出門前穿戴好後，在衣服前後噴幾下，大約一兩分鐘後全身就能感受到涼意，加上該款涼感噴霧帶有清香，在大飆汗後噴上幾次，還有消除汗臭味的功用，且體積輕巧，隨身帶著走很方便，非常實用。

▲▼Mandom涼感濕紙巾,夏日消暑小物。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Mandom涼感濕紙巾。（圖／記者蔡玟君攝）

7.涼感濕紙巾
目前在日本最受歡迎的涼感濕紙巾，就是GATSBY和Mandom。與一般濕紙巾不同，涼感濕紙巾只要在皮膚輕輕一擦，立即就能帶來冰涼效果，讓全身彷彿置身在冷氣房內，重點擦在耳際後方、脖子就很舒服。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夏天實用的GATSBY涼感濕紙巾。（圖／記者蔡玟君攝）

GATSBY推出的涼感濕紙巾分成冰爽、極凍型，不同程度的效果和香味，立刻受到日本人的喜愛；而Mandom則是以夢幻的黛西包裝款吸引女性族群，可愛的包裝加上沁涼中帶有香氣的濕紙巾，讓人涼快又置身在舒適的香氛中，最適合女孩子入手。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲EVE止痛藥白盒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲EVE止痛藥藍盒。（圖／記者蔡玟君攝）

8.EVE止痛藥
人氣歷久不衰的家用藥品非EVE止痛藥莫屬，號稱發燒、頭痛、生理痛、喉嚨痛等都能有效緩解，目前更分為白盒與藍盒包裝，網友表示白盒對頭痛與生理痛更有效，藍盒則對胃溫和。

9.PAIR ACNE乳霜W 痘痘藥膏
被許多網友譽為治痘痘最有用的藥膏，銀藍色盒裝超顯眼，乳白色的質地擦在臉上不黏膩，網友指出，該痘痘藥膏只要擦一兩天痘痘就可以很快變小，可說是回購率100%。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲合利他命EX PLUS強效錠。（圖／記者蔡玟君攝）

10.合利他命EX PLUS強效錠
屬於健康食品的合利他命EX PLUS強效錠，由於可幫助減緩眼睛疲勞、腰酸背痛，成為許多台灣人赴日必買的物品，也是許多人會轉託朋友代購的熱門商品。

11.新表飛鳴S細粒乳酸菌
同樣是代購熱門商品的新表飛鳴S細粒乳酸菌，由於屬活性乳酸菌，所以針對便祕、脹氣等問題都能有一定緩解，同樣是台灣人到藥妝店時人手一盒以上的人氣商品。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲太田胃散。（圖／記者蔡玟君攝）

12.太田胃散
常賣120年的太田胃散，連日本人都喜愛，採漢方中藥，對於腸胃消化不良或是胃脹都能用，也是許多人居家必備藥品之一。

▲▼日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲WAKAMOTO若元碇。（圖／記者蔡玟君攝）

13.WAKAMOTO若元碇
連小孩都適用的WAKAMOTO若元碇同樣歷久不衰，在台灣擁有超高人氣，由於結合消化、整腸、營養，因此連小朋友都可以使用。

▲▼日本維他命チョコラBB，日本藥妝。（圖／網友Nancy授權提供，請勿翻攝）

▲日本維他命チョコラBB，日本藥妝。（圖／網友Nancy授權提供，請勿翻攝）

14.チョコラBB
チョコラBB是每一年度的營養維他命分類第一名，由於瓶身設計貼心，讓每次倒出藥時只會掉出一顆，同時同品牌還有推出用喝的維他命，內含枸杞、生薑等營養，太累或是感冒不舒服的時候就可以喝。

▲▼胃藥キャベジン,日本藥妝。（圖／記者蔡玟君攝）

▲胃藥キャベジン。（圖／記者蔡玟君攝）

15.キャベジン
許多台灣人到藥妝店必買的就是胃藥。キャベジン萃取高麗菜裡面對腸胃比較好的部分製作而成，因為很容易融化，因此比錠狀還要快能讓腸胃得到舒緩。

關鍵字： 日本購物 日本藥妝 藥妝 日本旅遊 日韓風

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