邊喝酒邊看日本三大夜景！世界首座「旋轉清酒酒吧」神戶開幕

▲神戶旋轉清酒酒吧。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到神戶又有新景點可去！世界首創的旋轉清酒酒吧「SAKE TARU LOUNGE」在神戶港燈塔3樓的旋轉展望台正式開幕。未來旅客可以在這座美麗的旋轉酒吧中，一邊享受美味清酒，邊360度欣賞日本三大夜景的魅力。

▲神戶塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶港灣夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶港燈塔是神戶地標之一，其中位於3樓的旋轉式展望台，20分鐘緩緩地旋轉一周，坐著就能欣賞到神戶港及市區360度的風景。

▲神戶旋轉清酒酒吧座位區。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

全球首創的「SAKE TARU LOUNGE」，提供日本第一釀酒地「灘五鄉」26間酒藏的全品項日本酒，並依季節推出季節限定清酒調酒等。此外，不喝酒的朋友也可嚐嚐店內特製，使用甘酒製作並加入白玉珍珠的奶昔等無酒精飲料。想來點下酒菜的話，千萬不要錯過神戶巧克力名店JHOICE特製3款搭配日本酒的巧克力、灘五鄉著名特產甲南漬，以及每週特選小菜等。

▲在神戶旋轉清酒酒吧內有代表神戶的26間酒藏的全品項日本酒。（圖／神戶市台灣推廣事務所提供）

在空間裝潢方面，這座選轉清酒酒吧由店2017年積極推動酒桶再利用計畫Sake Barrel Project的建設公司社長高橋溪主導，並由日本木材販賣品牌「SHARE WOODS」的代表人山崎正夫協助設計。藉由「舊物再利用」的概念，運用整備市區環境而砍伐的路樹和採伐六甲山森林時多餘的檜木等舊木材，打造成酒桶造型的酒吧，此外店內所有家具擺設皆與神戶息息相關，讓旅客能感受濃厚的神戶魅力與特色。



「SAKE TARU LOUNGE」

地址：神户市中央區波止場町5-5 神戶港燈塔展望台3F

營業時間：10:00 ~ 21:00 (L.O 20:30)

官方網站： https://saketaru-lounge.storeinfo.jp/

★《ETtoday東森新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。



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