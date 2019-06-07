比臉還大！20cm巨大舒芙蕾登陸高雄　3日限定「10元銅板價」換千元套餐

▲Dazzling Cafe推出比臉還大的20公分舒芙蕾。（圖／Dazzling Cafe提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

Dazzling Cafe邁入品牌10週年，為了慶祝高雄店開幕，店家獨家研發直徑達20公分的巨型舒芙蕾及重達半公斤的豪華炸物拼盤，將在6月7日於高雄店正式發售。此外，店家也推出一連串的10週年紀念促銷活動，6/7~6/9高雄店前10位消費者加入官方Line@，即可用10元點購「十週年紀念雙人套餐」，前100名消費者可享有5折優惠、任選蜜糖吐司及免費炸物拼盤等超好康優惠。

▲20公分巨型舒芙蕾有經典卡士達及苦甜巧克力2款口味。

此次研發的20公分巨型舒芙蕾有經典卡士達及苦甜巧克力2款口味，內餡皆為主廚特製卡士達，巧克力選用比利時70%苦甜巧克力，甜點淋醬則有檸檬甜橙、起司乳酪、香草牛奶及草莓4種口味，舒芙蕾外皮鬆軟內裡綿密溼潤，溫熱柔和的口感搭配甜橙、草莓等酸甜滋味適合甜蜜情侶享用，起司乳酪及香草牛奶則專為喜好濃郁風味消費者所設計。

▲舒芙蕾的甜點淋醬有檸檬甜橙、起司乳酪、香草牛奶及草莓4種口味。

為了因應南臺灣消費客群需求，同步推出全新在地化菜單，新增多達20種餐點，其中「豪華炸物拼盤」選用煙燻豬腳、德式香腸、泰式雞翅等各國經典品項，並特製酥炸酸黃瓜及墨西哥辣椒等創新炸物，搭配特調沾醬，適合一家大小或三五好友歡聚時享用。

▲豪華炸物拼盤重達半公斤，還有煙燻豬腳、德式香腸、泰式雞翅等各國經典品項。

此外也推出「酪梨雞胸沙拉」及「鮪魚蕃茄沙拉」2款高雄店限定沙拉，前者選用進口酪梨、爽脆蘿蔓及嫩煎雞胸肉，切片小黃瓜、小番茄相襯左右，搭配特調蜂蜜芥末醬；後者以玉米脆片鋪底，搭配醃漬鮪魚、酪梨丁及蘿蔓葉並淋上初榨橄欖油特製芥末油醋醬。

▲高雄店裝融合海洋風情及暖色系南島叢林風，壁貼也以熱帶植栽為概念設計。

高雄全新店裝融合海洋風情及暖色系南島叢林風，門店前幾株高矮仙人掌及幾何地磚風格仿若環繞於沙漠綠洲中，踏進店內後，便被四面暖色佈景及竹編吧台前廊包圍，加上壁貼皆以熱帶植栽為概念設計，於用餐時便能感受置身於熱帶海島中的悠然愜意。

▲店家在高雄店打造親子友善空間，還有客製化兒童餐。

為因應高雄日益增加的親子用餐族群，特地將包廂空間改為環境友善的親子休憩區，以地毯軟墊鋪蓋於地板表層，讓爸媽不必擔心小小孩摔跤受傷，擴增全幅黑板及無毒粉筆讓孩子恣意地揮灑腦中創意，此外也新增童書區、學步車等遊憩設施，並特地為孩子們打造客製化兒童餐，減低鹽、糖及辛香料使用量，讓孩子吃得開心，爸媽也安心。

高雄店將於6月7日正式開幕，Dazzling同步慶祝品牌10週年紀念推出一系列促銷活動，6/7~6/9首3日前10位消費者凡加入官方Line@，即可用10元點購「十週年紀念雙人套餐」（參與活動需於活動當日上午10:30分於新光三越高雄三多店前排隊，活動號碼牌將於11:00百貨營業後正式發放，現場憑號碼牌為參與活動憑證），除前10位消費者外，前100名消費者可享有5折優惠、任選蜜糖吐司及免費炸物拼盤等超好康優惠。

除首3日活動外，凡於6/10~7/10活動期間至店內消費，並加入官方Line@，即可享有用餐85折優惠；新光三越App會員凡於結帳時出示新光電子會員卡畫面，同步享有85折優惠。