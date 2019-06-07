端午假期到鹿港「吃小吃看光雕秀嘗美食」　住一晚還可抽百萬名車

▲端午連續假期，到鹿港看划龍舟精彩決賽。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

端午佳節連續假期，到鹿港準沒錯！為迎接「鹿港慶端陽活動」42週年，眾所矚目的國際龍舟錦標賽決賽7日下午舉行，而鹿港公會堂光雕秀則是在晚上7點至晚上9點登場，將為鹿港慶端陽掀起另一波高潮，縣長王惠美歡迎民眾前來感受千變萬化的視覺饗宴，從白天到黑夜讓民眾一次看個夠，期盼大家到彰化體驗。

▲端午連續假期，到鹿港看美麗的燈景。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

王惠美表示，2019鹿港慶端陽活動，縣府與鹿港鎮公所及彰化縣體育會龍舟委員會除了為鄉親準備了划龍舟之外，在鹿港市區還有非常多傳統與現代交替的活動，7日至9日連續三天展演的光雕秀試燈，光雕秀最主要是以鹿港公會堂作為展館，把過去鹿港400年來的人文風情濃縮在短短15分鐘的光雕秀，藉由動畫製作跟光雕設計等科技把歷史文化展現出來，以光雕投射效果帶給大家視覺與聽覺的震撼體驗，每30分鐘有一場光雕秀，一次有15分鐘，讓鄉親領略鹿港傳統與現代科技結合的風情，歡迎鄉親共襄盛舉。

▲鹿港看光雕秀。

除此之外，在中山路燈區、鹿港老街、桂花巷藝術村、文武廟及鹿港慶端陽龍舟賽會場等地都有光影饗宴燈展及燈飾，彰濱工業區的觀光工廠也有許多活動，歡迎大家來鹿港吃小吃、看古蹟、嘗美食，還有非常多在地的文化活動。

▲鹿港看光雕秀。

同時，民眾只要在6月底前到彰化縣「春遊專案」合作旅宿住一晚，就具備抽百萬汽車的資格，5月份住宿的民眾預計在6月22日配合鹿港的市集活動來抽獎，百萬汽車將於7月份王功漁火節活動中抽出，歡迎民眾來彰化住一晚。

▲鹿港美麗的街景。

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