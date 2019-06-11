玩翻台東！盤點10個自由行玩法...搭熱氣球、徜徉台版夏威夷

點評：假日就想啟程前往台東了！

文、圖／Tripbaa

想去台東走走卻又總是擔心交通不便？其實台東自由行沒有你想像的這麼難，因為現在有交通部觀光局與台東縣政府合作推出的「台東好玩卡」，以及各種台東旅遊包車路線，讓你就算不會騎車，也可以玩遍台東景點，看完這篇你會發現，台東自由行的交通一點都不難！

台東自由行包車景點＃1

台東鐵花村



位於台東市區的台東鐵花村過去曾經是台鐵的貨倉宿舍，現在則是文創、音樂的集散地，聚集了台東的原民音樂及創作人，每個月都會有不同的主題活動、假日市集，夜晚也會點亮色彩繽紛的熱氣球小燈，讓鐵花村更加熱鬧有趣。

台東自由行包車景點＃2

豐源國小



同樣位於市區的豐源國小，因為擁有藍白色的地中海建築風格，看起來就像是希臘可愛的小屋群一樣，吸引了不少旅人前往拍照、散步，其實這間學校已經有50年的歷史了，因為校舍老舊不堪使用，才在2012年後翻修成現在的樣貌，可以說是個意外爆紅的台東旅遊景點。

開放時間：平日05：00～19：00、假日07：00～17：00

台東自由行包車景點＃3

黑森林



說到台東，一下子會想到的應該都是大海與藍天，很難會聯想到森林，不過其實在台東市區的附近、卑南溪出海口就有一個舊稱「黑森林」的公園，因為整片種滿了漆黑的木麻黃因而得名。

黑森林周圍被「琵琶湖」、「鷺鷥湖」、「活水湖」三個湖泊所圍繞，造就了非常豐富的濕地生態，因此台東市政府在黑森林公園內，規劃了相當完善的自行車道，讓旅人可以一邊騎單車一邊遊覽台東的自然風光。

地址 臺東縣臺東市中山路與馬亨亨大道交叉口附近

門票 ：全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元

開放時間：06：00～19：00

台東自由行包車景點＃4

鹿野高台







▲台東旅遊景點推薦-鹿野高台。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



來到台東旅遊絕對不能錯過的就是壯闊的山脈與草原，因此台東好玩卡第一條路線就是「鹿野縱貫線」，其中最受歡迎的就是每年6月～9月在鹿野高台的熱氣球節，七彩繽紛的熱氣球在一片綠草原中緩緩升空，就好像是來到了童話世界一樣，可愛又夢幻！

台東自由行包車景點＃5

鹿野神社



鹿野除了台東好玩卡會經過的景點之外，其實還有很多有趣的地方，像是1920年代興建的鹿野神社，1930年代遷移至現址，雖然建築風格非常簡潔，只有本殿、鳥居和手水舍，但卻是當時鹿野日本移民最重要的祭祀中心，常有參拜、婚禮及祭典等活動，但在戰後被拆除，直到2014年才請來日籍建築師重建復原，希望能找回當地的歷史風貌。

台東自由行包車景點＃6

初鹿牧場



如果是親子共遊的家庭旅遊，也可以選擇一起到初鹿牧場走走，躺在綠草茵茵的大片草皮上，大口大口呼吸台東的新鮮空氣，或是欣賞牛群們漫步的模樣，一起放空發呆，都是台東自由行的悠哉玩法。

台東自由行包車景點＃7

鹿野區役場



同樣建於日治時期的還有鹿野區役場，也就是當時區公所的所在，是台東縣內唯一留存下來的日治時期街庄建築，透過志工與建築師的細心修繕與保護，才讓鹿野區役場能夠老屋新建的風貌再現，成為保留記憶的歷史建築。

台東自由行包車景點＃8

三仙台

▲台東旅遊景點推薦-台東三仙台。（圖／Pixabay）



三仙台可以說是台東海線的必去地標之一，跨越海上彎彎曲曲的橋樑，聽浪濤一次次拍打橋面的聲音，看著一望無際的海面，穿越植物叢生的木棧小道，來到三仙台大橋這端的小島，又是另一種全新的風景，讓人感覺台東旅遊在每個季節、時刻、區域都有著完全不同的風貌。

台東自由行包車景點＃9

卡片教堂



台11線上的景點可不只有海邊，還有這個小巧可愛的白色教堂，是在部落舊教堂被颱風摧毀後重建的，至於卡片教堂這個稱呼的由來，有一說是建築設計人當時參考了歐洲的聖誕卡作為藍圖，以白牆做為基底，加上哥德式的屋頂樣式與彩繪做為門面，就像是卡片上的平面圖案一樣，因而得名。

開放時間：僅供外部參觀，無對外開放

地址：臺東縣成功鎮博愛里宜灣路11號

台東自由行包車景點＃10

華源海灣







▲台東旅遊景點推薦-華源海灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



台9線的南迴公路段，因為擁有起伏的山巒景色和海岸景色並存，因而有許多美麗的景點吸引旅人拜訪，其中華源海灣因為漂流木藝術，加上寬敞的沙灘與海景，又被稱為是「台東的夏威夷」，天氣好的時候不只是賞日出景點，甚至還能看到綠島跟蘭嶼，是個非常具有熱帶風情的台東自由行海岸景點。

台東自由行包車景點＃11

多良車站







▲台東旅遊景點推薦-多良車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



說到台9線最經典的景點就是台灣最美車站－多良車站囉！這裡不只能夠看到大片澈藍的大海，還有沿著海岸線的鐵道，雖然現在多良火車站已經停止運作，但還是會有火車通過，讓人彷彿可以感受到舊日時光再現的情景，是個很有味道的景點，不過要特別注意，不要隨意穿越月台和軌道。

地址：台九線約395公里處

台東自由行包車景點＃12

伯朗大道

▲台東旅遊景點推薦-池上伯朗大道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）



說到台東旅遊必去景點，當然也少不了稻穗飄香的池上伯朗大道，所以台東好玩卡特別推出了鹿野縱貫線×池稻線公車的組合路線，讓旅人可以在玩完鹿野之後，再搭乘公車到池上後，租借合作店家的單車遊池上，享受微風吹拂的青春快感。

雖然台東自由行景點基本上都已經能搭乘大眾交通工具前往，但是對於攜家帶眷、大包小包的親子、家族旅遊來說，移動上還是有些不方便，這時候不妨可以考慮台東旅遊包車，不但可以解決交通問題，也能自己客製化路線，無論你是第一次去台東旅遊，或是想探索更多台東秘境都OK！