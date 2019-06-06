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去新竹來場森林之旅吧！這樣玩「上帝的部落」司馬庫斯

點評：走起！
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▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

文、圖／Tripbaa

說到新竹景點，你會想到哪裡呢？今天小編要帶大家來去山上走一回，深入新竹山上，尋找「上帝的部落」－司馬庫斯，看那隱身在雲霧與山間中的神祕部落，以及高聳入天的巨大神木群，當然，也不能錯過鎮西堡的神木群，今天就將所有森林系的新竹景點一次放入旅遊清單中吧！

新竹景點推薦＃1
司馬庫斯部落

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-司馬庫斯部落。（圖／好野旅遊）
司馬庫斯隱身於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔高度約1500公尺，擁有巨木群、瀑布、生態公園等等豐富的自然資源。久居於此的司馬庫斯部落，更是世世代代守護這一片土地的人們，他們在泰雅族祖先遷移至此後，建立聚落、學習與土地共存，早期因為沒有電力供應而遺世獨立，至今保存許多傳統文化，因此有「黑色部落」、「上帝的部落」的別稱。

在司馬庫斯成為觀光景點後，發展出「土地共有、合作共生」的計畫，來到司馬庫斯一趟，除了欣賞自然風景之外，也別忘了多多深入了解這片土地與人們的關係。

新竹景點推薦＃2
司馬庫斯巨木群

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
司馬庫斯巨木群是司馬庫斯最有名的新竹景點，以大量的紅檜巨木群為主，且都是千年以上的大神木，其中擁有2500年的Yaya神木，周長達20.5公尺，需要多人才能環抱住！

而神木群周邊則是司馬庫斯步道，全程約5.2公里，來回約4.5小時左右，路徑平緩、無爬升，建議大家可以跟著專業導覽一起走，不但能好好享受森林間的芬多精，也能同時更加了解司馬庫斯的歷史。

新竹景點推薦＃3
司立富瀑布

司立富瀑布原文為Slibu瀑布，有著包圍、圍繞的意思，此地的石壁與地勢陡峭，早期是部落族人抓老鼠的地方，因為這裡有非常多的Hom（台灣肉桂），所以每到秋冬時期，他們就會來此放置陷阱，加上又有豐富的水源，在日治時期，這一帶野也曾作為水田。

來到司馬庫斯，建議大家可以把司立富瀑布跟神木群排在同一天，因為司立富瀑布就在前往神木步道上的支線上，沿途可見暸望台、竹林、竹橋等景觀，再往前走到司立富瀑布，夏天可見落差高達20公尺的壯闊瀑布，秋冬則可見滿紅的楓葉美景，無論四季都令人心曠神怡。

新竹景點推薦＃4
鎮西堡

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-鎮西堡神木群。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

隔著泰岡溪與司馬庫部落相望的鎮西堡，同樣也是以神木群聞名的人氣新竹景點，鎮西堡原意指的是「清晨時分，太陽最早照到的地方」，海拔約1800公尺，是目前為全台最大的檜木林，鎮西堡神木林分為A、B兩區，沿著鎮西堡巨木群步道走，呼吸森林中的檜木香氣與芬多精，絕對有助於身心靈療癒。

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-鎮西堡長老教會。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
除了自然資源之外，也別忘了到當地的信仰中心－鎮西堡長老教會走走，教堂是由族人們親手用當地秀巒附近溪石、林木及花蓮地區的大理石，完全以石砌方式建造，傳統又兼具獨特風格，是遊客來到鎮西堡健行必訪的新竹景點。

新竹景點推薦＃5
新光部落

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-鎮西堡新光小學。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
早期的鎮西部落泛指鎮西堡（Cinsbu）與斯馬庫斯（Smangus），兩者相距約一公里，直到後來因為某任教育部長在司馬庫斯部落建立學校並命名為新光，因此才出現了「新光部落」的名稱，經過入口處的圖騰與牌樓後，就可以看見許多傳統的木造房屋。

來到新光部落，也別錯過部落裡的新光國小，又被稱為「森林中的教室」，是全新竹海拔最高且為一所富有泰雅族風格的小學，四周可見精緻、獨具特色的木雕藝術，是一間非常小巧可愛的森林小學。

新竹景點推薦＃6
李棟山步道

▲新竹森林之旅。（圖／Tripbaa趣吧提供）

▲新竹景點推薦-李棟山步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
除了以上幾個比較知名的景點之外，其實在鎮西堡周邊，還有一個名列台灣小百岳之一的李棟山，標高1914公尺，為一等三角點，李棟山步道寬闊完整，走起來並不費力，在登山口還有一頗具特色的李棟山莊，山上則有個廢棄的李棟山古堡，歷經多次的戰役，如今只剩斷垣殘壁與斑斑彈痕，名列新竹縣之縣定古蹟，也是不可錯過的新竹景點之一。


看完以上的森林系新竹景點－司馬庫斯和鎮西堡的介紹，你是不是也對這幾個隱身於山林間的神祕部落有更多認識了呢？另外，小編也要貼心提醒大家，因為司馬庫斯地區正在進行養路工程，所以部分路段只有在週末開放，建議大家可以可以參加一日或是二日團，不但有專業導覽，如果人比較多的話，還可以包團客製化安排行程喔！

關鍵字： 新竹旅遊 司馬庫斯 懶人包 北部旅遊 旅遊情報 達人旅遊 tripbaa趣吧

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