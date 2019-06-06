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端午節連假就來這！宜蘭新景點「斑比山丘」6/7正式開園

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▲▼ 宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

等待已久，配合端午節連假到來，宜蘭全新療癒系景點「斑比山丘」宣布於7日正式開園，讓旅客可以近距離與小鹿接觸，考量鹿的習性與場地空間，未來小鹿互動區將採人流管制，同時間入園最高人數上限為70至80人。

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭斑比山丘外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

斑比山丘位於冬山鄉梅花湖畔，整座園區占地約200坪左右。園方表示，斑比山丘分為商品販售區、小鹿互動區、咖啡廳3大區塊，旅客先在商品販售區購票後，才能進入小鹿所在的區域，每張一般票則會附上飼料兌換券，讓民眾可以兌換餵食小鹿的飼料。

▲▼宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來斑比山丘可以體驗餵食小鹿。（圖／記者蔡玟君攝）

園方表示，斑比山丘6月7日起開始歡迎旅客拜訪，每日開放時間為早上10點至下午17點，由於斑比山丘位置偏遠，建議旅客自行準備交通工具。此外，同時間入園人數為70-80人，端看斑比保姆的現場服務狀況，欲入園民眾請接受斑比山丘工作人員的引導。

▲▼ 宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有機會餵食飼料草。（圖／記者蔡玟君攝）

而負責照顧園區內小鹿的飼育人員麥克表示，目前園內有25隻梅花鹿，都在3歲以內，大多僅有1歲。想要與小鹿互動，旅客必須先用酒精消毒，領取飼料後才能進入互動區。

▲▼ 宜蘭斑比山丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲進入互動區有人數上限。（圖／記者蔡玟君攝）

麥克提醒，由於梅花鹿有階級意識，對比自己個體還小的動物會出現欺負、或碰撞的行為，因此若是帶著小朋友前往，記得需將小孩抱在手中，讓小朋友保持在鹿的視線之上，才不會發生危險。

開放時間：早上10點至下午17點
地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

關鍵字： 斑比山丘 宜蘭旅遊 寵物旅遊

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