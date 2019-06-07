免費入園！清境農場6/8舉辦「南投星空季」　早上就能看星星

點評：感覺很浪漫耶～

文／Sharelife分享生活

圖／清境農場粉絲專頁、樂旅南投

南投縣政府6/8經在清境農場舉辦「南投星空季」活動，讓遊客用VR設備體驗白天看星星，晚間則透過天文望遠鏡夜觀星象。

南投縣政府計劃向國際暗天協會（IDA）提出申請，讓合歡山有望在今年夏天成為台灣第1座、亞洲第2座國際暗空公園，為推廣合歡山美麗觀星的好地點，縣府將在6/8於清境農場小瑞士花園舉辦南投星空季活動。



活動當天4點開始，將有一系列的天文觀星活動與市集在清境小瑞士花園展開。天色未暗時，將透過VR設備讓民眾在大白天也能觀星，配合教學與闖關遊戲，完成闖關即可兌換在夜裡也能閃閃發的星空瓶。

晚間7點開始大面銀河投影牆亮起讓民眾拍照，也有專業導覽人員的觀星導覽，透過星座盤以及天文望遠鏡觀看銀河；另外現場也安排工作人員協助拍攝現在最流行的光影塗鴉照作為星空季的最佳紀念品，活動尾聲更進行倒數熄燈式，現場將會關掉燈光，享受最寧靜、最閃亮的星空。

配合春旅補助專案，只要在6月8、9日連續住宿南投兩晚，或是持南投好玩卡至現場，即可免費兌換星空季限量野餐包；當晚住宿南投的旅客，可兌換500元的消費券，可用於縣內50家特約商店。同時舉辦「捕捉星空IG攝影比賽」，第1名獨得2萬元獎金；樂旅南投粉絲團舉辦限時答題活動，將贈送限定版紀念T恤。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）