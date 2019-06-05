▲ 鯨魚游上岸？「基隆海洋工作坊」爆滿 網美打卡新熱點。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每年6月的老鷹嘉年華，是基隆夏季最受到民眾矚目與期待的遊行盛典，在文化中心前設置的「海洋工作坊」，集結藝術家指導的社區民眾，製作遊行所需的道具及服裝，開放報名2小時，人數超500人爆滿，大家都昂首期待各式各樣繽紛熱情的道具出爐一飽眼福。

今年的海洋工作坊可不只是讓民眾只能看而已，基隆市文化局特別邀請了基隆在地的文創商家共同參與，開創了「2019基隆海洋老鷹嘉年華．海洋工作坊假日文創手作DIY體驗活動」，於6月8日起至6月23日止，每個週末的上、下午各舉辦一場次，每場次開放25個名眾報名參與，體驗在地文創商家的創意，及參與親自動手作的樂趣。

文化局長陳靜萍表示，假日文創手作DIY體驗活動，特別邀請了「舫舫彩＆創fang fang」商家提供手繪創作體驗活動、「揉捏小站蘇家捏麵人」商家提供捏黏土體驗活動、「阿戴商號 AttireSomehow」商家提供乾燥花體驗活動及「喳吧工作室」提供皮革手作體驗活動，這些文創商家，都是基隆在地創業、秉持創造高品質的產品及獨特的文創思惟，相信能帶給參與的民眾全新的感受與創意的體驗。

假日文創手作DIY體驗活動，以網路報名及電話報名為準，每場次名額只有25人，額滿為止，想要參與海洋工作坊的民眾們要把握機會，敬請趕快報名。上午場時間：10時30分至11時30分，下午場時間：14時30分至15時30分。報名網址：https://pse.is/GNQ68，報名電話：02-2552-6177，服務時間上午9時30分至12時；下午1時30分至6時30分。