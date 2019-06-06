稱霸夏日海陸美景！日本南九州打卡熱點懶人包

文／七逗旅遊網

想來點特別的日本之旅，在IG、FACEBOOK上，留下獨特的打卡回憶，可以到南九州旅遊，這裡有火山地形、日本唯一的洞穴神社、日本代表性的庭園、日本唯一的天然砂浴溫泉，還可以坐著賞鷹船進入海底世界探險！



▲日式庭園經典──仙巖園。（圖／shutterstock.com提供）

南九州鹿兒島縣的「仙巖園」是當地代表性的景點，借景式庭園的設計相當高明，將錦江灣、磯山、遠方的櫻島火山、都變成庭園背景的一部份，景色層次豐富。這裡也曾是經典日劇《篤姬》的拍攝場景，園區還特別在拍攝地點做立牌，讓你也能輕鬆拍「劇照」！



▲在仙巖園可以遙望櫻島火山的英姿。（圖／shutterstock.com提供）

在仙巖園已經亮相過的櫻島火山，有2大你絕不能錯過的理由！第一，這座海上火山島，是目前全世界已經很少見的活火山；第二，世界最大的蘿蔔「櫻島蘿蔔」、世界上最小的蜜桔「櫻島蜜桔」，都來自這裡。想更靠近一點欣賞火山，島上東南邊的有村展望台是欣賞南嶽活火山噴發口視野最好的地點，還可以親手觸摸熔岩群。



▲鵜戶神宮隱藏在洞窟中，神宮外還有另一個美麗的藍色世界。（圖／日本觀光局提供）

夏天到南九州，想看美麗的海景，推薦到宮崎縣的日南海岸。這裡有日本唯一的洞窟神社「鵜戶神宮」，朱紅色的本殿隱藏在洞窟中，就算夏天來參拜，也能在涼爽的溫度下，自在的向神明祈願。神宮外的海岸也令人驚艷，洶湧的海浪打在一塊塊奇形怪狀的巨石上，岸邊還有一塊長的像烏龜的石頭，在神宮外購買運玉，據說，一邊許願，並把運玉順利丟進龜石上的小洞，願望就能成真喔！



▲坐賞鷹船MARINE VIEWER，享受海上飛鳥、海中世界兩種風光。（圖／汎佳旅行社提供）

來日南海岸，你還可以搭乘賞鷹船MARINE VIEWER進入繽紛的海底世界，出海時還會有一整群的海鷗、海鷹一路「護駕」，伴隨著你前進，而MARINE VIEWER半潛水式的設計，讓你進入水中，並透過船上的玻璃窗觀賞彩色的珊瑚礁、躲在其中的魚群，彷彿在一座移動式的水族館。



▲日本唯一的天然砂浴溫泉就在指宿。（圖／shutterstock.com提供）

鹿兒島縣的溫泉數量是日本第二，跟著汎佳旅行社限定行程出發，特別安排入住鹿兒島最知名的指宿、霧島溫泉區，其中指宿有全日本唯一的天然砂浴溫泉，享受砂浴時，你將整個人埋在砂子中，只露出一張臉，砂浴可以舒緩腰痛、經痛、神經痛。汎佳旅行社也特別包下有可愛彩繪的路面電車，讓你可以自由在自的感受鹿兒島市的日常。此外，行程安排搭乘中華航空直飛鹿兒島班機，旅途變得更輕鬆便利。

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