在蘭嶼的家！小夫妻打造溫馨民宿「薰多琦」　亮粉紅色外觀超吸睛

▲薰多琦亮粉紅色的外觀非常吸睛，還有數隻彩色蝴蝶翩翩飛舞。（圖／薰多琦海景民宿提供）

記者徐溱謐／蘭嶼報導

在蘭嶼蔚藍的海岸線上，一棟亮粉紅色建築搶眼地佇立著，牆上還有翩翩飛舞的彩色蝴蝶，這裡是小翁和小琦為旅人們打造的「薰多琦海景民宿」。推開玻璃門，民宿的小主人Leo馬上撲上來迎接，彷彿是和你久別重逢一般，親暱地在你身上撒嬌，民宿的客廳精緻小巧，布置得非常溫馨，讓到來的旅人就像回到家一樣。

▲Leo是民宿的小主人，個性親人愛撒嬌。（圖／薰多琦海景民宿提供）

小琦是個道地的蘭嶼人，有著一雙水汪汪的大眼睛和精緻的五官，個性爽朗豪邁，多年前離開家鄉到台北讀書，和個性直率的小翁相識，性格相似的兩人就這樣談起戀愛。有一年小琦帶著小翁到蘭嶼玩，沒想到小翁一踏上這片土地就愛上這裡，更對海洋和釣魚無比著迷，毅然放棄台北繁華的都市生活，陪著小琦回到家鄉生活。

▲在台北相戀的兩人一起回到小琦的家鄉蘭嶼生活。（圖／薰多琦海景民宿提供）

在紅頭村的海岸旁，這棟2層樓的建築物漆著亮麗的粉紅色，裡面的所有布置都是小翁、小琦夫妻倆親手打造的，每個房間都有不同的主題，牆上的壁畫全都是小琦親筆彩繪，其中「海景王子」更是以男主人小翁為主角，畫著小琦眼中那個熱愛海洋、熱愛蘭嶼的男孩，騎在飛魚背上翱翔著，其他房間也都有著各自的風格。

▲每一間房間都有自己的風格，牆上全是小琦親手繪製的圖案。（圖／薰多琦海景民宿提供）

▲小琦手繪的飛魚和海王子其實是以小翁為主角。（圖／記者徐溱謐攝）

▲其他房間的彩繪也都是小琦畫的，很有蘭嶼的特色。（圖／記者徐溱謐攝）

民宿有套房和雅房倆種房型，其中的幾間套房是可以看海的，每個房間除了床鋪、電視等基本設備外，還有一個小桌子可以讓旅客聊天吃東西，但為了響應環保，民宿沒有提供盥洗用品和毛巾，入住的遊客要記得自行準備。薰多琦沒有五星級飯店的華麗裝潢，但從每一個小細節都可以感受到民宿主人的用心和溫度。

▲薰多琦有套房和雅房2種房型，房間還有小桌子讓旅客聊天吃東西。（圖／薰多琦海景民宿提供）

除了給旅人一個像家一樣的住宿環境外，薰多琦也有一系列的套裝行程，讓大家可以來一趟深度文化之旅，認識蘭嶼的自然生態、在地歷史文化，也可以體驗划拼板舟、撈飛魚、浮潛等活動，晚上玩累了回到民宿，和小翁、小琦還有小管家們一起坐在客廳聊天，分享彼此的旅行故事，享受蘭嶼悠閒自在的海洋生活。

▲晚上可以到小客廳和小翁夫妻倆還有小主人聊天，聽聽蘭嶼的文化故事。（圖／薰多琦海景民宿提供）

▲蘭嶼水域的海水非常清澈，浮潛時可以看到豐富的珊瑚礁生態。（圖／薰多琦海景民宿提供）

▲在生態觀察導覽中有機會看到全台灣只有蘭嶼有的蘭嶼角鴞。（圖／薰多琦海景民宿提供）