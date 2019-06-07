獨家／海芋田裡賽跑、嫌花難看「退費不然說你詐欺」　農民：刁難的都台灣人

▲遊客對花田的破壞讓美麗的花海在農民眼中都變成黑白的。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／馬可波羅潘毅桓攝）

記者徐溱謐／採訪報導

竹子湖海芋季尾聲了，但花農無法休息，得收拾殘局！北投湖田社區發展協會理事長陳永如說，竹子湖農家轉型成觀光休閒農業後，種植海芋的農園開放觀光客賞花、採花，結果卻都面臨一個嚴重的問題，「很多人拔起來就亂丟，看到一朵更漂亮的就把手上的丟掉，丟得田裡到處都是，甚至直接插回水田裡。」現在很多園區不給遊客採花了，目前大概只剩一半的店家。

有一個農家在竹子湖擁有大片海芋田，也是當地前幾個轉型開放遊客採花的，結果開放之後每天都從園區裡搬出2大推車遭遊客丟棄的海芋，「一天兩天這樣就算了，一個禮拜天天這樣，誰受得了。」看著自己辛苦8個多月的海芋被遊客糟蹋在地，農民的心都在淌血，也不得不關上大門，不再開放遊客採花。

▲許多遊客看到另一朵更漂亮的海芋，就把手上的花隨意丟棄。（圖／記者徐溱謐攝）

海芋適合在潮濕的環境中生長，一般都栽種在水田或濕地，喜歡涼冷的氣候環境，對天氣非常敏感，只要氣溫一升高，很容易感染「軟腐病」，根慢慢會爛掉，逐漸延伸到整株植物，還有外來種福壽螺也會啃食海芋的根，導致海芋凋零死亡，但農家坦言，「天氣對海芋的傷害其實還好，遊客的破壞率比天氣還可怕。」

「有一次有個女生在海芋田旁拍照，不小心跌進田裡，我親眼目睹下面的海芋全被折斷都死掉，真的是非常心痛，結果事後她還來指責我們沒有立告示牌警告，還有學生在海芋田裡玩賽跑，或是比賽看誰跳到水裡不會跌倒。」談起遊客傷害花田的心酸血淚，農民真的欲哭無淚。

▲遊客在享受花海的美麗和浪漫氛圍時，鮮少會看見背後農民的辛苦。（圖／台灣休閒農業發展協會提供／星報莊蕣棱攝）

農民也提到，多數刁難農家或是破壞花田的都是台灣人，外國人反而比較懂得理解他們的辛苦，「這幾年每年都有農家遇到要求退費的客人，他們就說你的花園不好看，我要退費，不然我就跟別人說你們詐欺。」還有攝影師拿著照片說要拍相同角度的，結果進去後拍不出來，竟然怪他們沒準備梯子，也要求退費。

穿著青蛙裝雙腳跪在泥巴地上，親手將一顆顆的海芋球根埋進土裡，這一幕是每片海芋田的起始點，種下3年後才能採摘，每年海芋的花期只有3~4個月，剩下的8個月都是養護花田的「護花期」，海芋季結束人潮散去後，各戶農家必須花很多時間整理田地、照顧花田，卻鮮少有人會注意到這些辛苦。

▲看到那些遭遊客丟棄的花，農民也不忍拍下那些心痛的證據，依然把最美的花海留給遊客。（圖／記者徐溱謐攝）

不過除了不懂農民辛苦的奧客之外，其實也有溫暖的客人，「有客人來跟我們說，謝謝我們辛苦照顧這些花，讓她可以花少少的錢，看到這麼美麗的海芋，還有客人一週上山2次，說是要幫我們記錄美麗的花，聽到這些真的會覺得很感動，覺得辛苦一整年真的值得，很感恩很多願意給我們鼓勵的客人。」