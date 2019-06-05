夜景比曼谷的還美！宜蘭高空酒吧　還能看見整片蘭陽平原

點評：好想來這裡喝酒坐坐！



▲坐在戶外座位區就可以將整個宜蘭的夜景盡收眼底。（圖／《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）



記者周姈姈／綜合報導

不用飛出國也能賞百萬夜景！在宜蘭，有一間能夠看到「媲美曼谷夜景」的高空酒吧，不僅如此，這間酒吧還能將蘭陽平原的美一次盡收眼底，而且這裡一杯調酒只要200元，沒有時間限制，你想待多久都可以，趕快來這裡邊小酌邊沉醉在夢幻的夜色中吧！



▲照片中間那條燈火通明的巷子就是羅東夜市，從高往下看的角度十分美麗。



這間高空酒吧「THE ROOF 190」就隱藏在村却國際溫泉酒店的頂樓，分為室外以及室內座位區，如果你想要享受夏夜徐徐的微風，就可以選擇坐在戶外，若是怕熱，坐在室內吹冷氣就對了。另外，酒吧也有提供吧台的位置，從吧台後方的玻璃落地窗也能望見五光十色的夜景。



▲室內裝潢相當有質感，你也可以坐在裡面的位子吹冷氣、喝杯飲料。





▲吧台位置前方有一片玻璃落地窗也可以看見夜景。



但是，假如你想好好欣賞整片燈光閃爍的夢幻夜色，那就一定要選擇戶外的位置。當你站在戶外，你就可以一次看到冬山鄉、蘇澳鎮、礁溪或是五結等等地區的夜景，甚至將整個蘭陽平原盡收眼底，美麗程度一點都不輸泰國曼谷的高空酒吧。



▲坐在戶外一邊吹著夏日徐徐的微風，一邊看著燈光閃爍的夜景，超級愜意。



THE ROOF 190提供調酒、啤酒、無酒精飲料和一些下酒點心，費用都是200元，在配上一片百萬夜景，超級Chill！而且酒吧沒有時間限制，你想待多久就多久，也或許，這片夜景可能會美到讓你離不開。

至於下酒菜的部分，部落客《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》則是推薦毛豆和豆乾，他說，每一樣下酒菜都料理的非常好吃，再搭配一點調酒和飲料非常滿足，整個酒吧的舒服氣氛讓他不自覺待上3個多小時，還連續2晚都來報到呢！



▲部落客推薦毛豆和豆乾，可以和調酒、飲料配在一起吃。



THE ROOF 190從下午4點開始營業，《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》建議可以在下午4點半左右抵達，這樣就能一次看見夕陽西下的美景以及燈光閃爍的夜景，看完夜景就可以去羅東夜市吃吃喝喝，當然，也可以先去羅東夜市填飽肚子，再來酒吧微醺一下。



▲在THE ROOF 190，能夠一次看到冬山鄉、蘇澳鎮、礁溪或是五結等等地區的夜景。





▲宜蘭五結的夜景呈現一種靜謐之美，若是天氣夠好還可以看見龜山島和太平洋海景。



村却 THE ROOF 190

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

電話：03－905－7988

營業時間：16：00－24：00

需加一成服務費

＊以上圖片皆由《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，現有經營：粉絲團、部落格。

★《ETtoday東森新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。