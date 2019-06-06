影／91米全景艙、VR彈跳床！「海洋光譜號」是極限運動者天堂

▲海洋光譜號船上設施堪稱是「極限運動者」的天堂。（影／記者彭懷玉攝）

▲海洋光譜號「南極球」彈跳床和甲板衝浪。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）



記者彭懷玉／報導、攝影



每艘郵輪都有記憶點，若你是個熱愛極限運動的人，那肯定會對皇家加勒比旗下最新的「海洋光譜號」印象深刻。除了泳池、海上跑道、籃球場、攀岩場等「郵輪該有的基本配備」，船上更設置可騰空91公尺的北極星及VR體驗的「南極球」彈跳床，讓這座16.8萬噸的海上皇宮推向另一個層次！

▲結合VR體驗的「南極球」彈跳床。

▲機器人手臂調出的雞尾酒，點一點按鍵，1~2分鐘就可以嚐到機器人的手藝，也可全程自製屬於自己的飲料。

最大、最新已不是重點，「海洋光譜號」將科技概念運用在娛樂和房內的設施。有機器人手臂調出的雞尾酒，點一點按鍵，1~2分鐘就可以嚐到機器人的手藝；彷彿海上摩天輪的北極星，同樣在機械手臂上方配置透明觀景台，緩緩將14位旅客送至91公尺的高空，感受頭皮發麻的驚險刺激；另外，這艘船獨有的「南極球」彈跳床，則結合當下最夯的VR科技，一邊在虛擬世界中闖關，一邊享受在彈跳床蹦蹦跳跳的快感。

▲「南極球」結合VR科技，是光譜號上獨有的設施。

「海洋光譜號」是超量子系列郵輪的第一艘，也就是「海洋量子號」、「海洋贊禮號」升級版。其中，「南極球」是光譜號獨有的設施，直徑11公尺的橙黃色球體，球外有懸空玻璃步道，球內設置4張彈跳床，戴上VR眼鏡，彷彿進入科幻與現實並存的世界，有機器人拉力賽、糖果跳躍賽、貝斯保標等三款遊戲輪番播放，為旅客帶來不同驚喜，也可以選擇不戴VR眼鏡，讓遼闊的大海美景充斥眼前。

▲「南極球」外有懸空玻璃步道。

另一個印象深刻的亮點，非「北極星」莫屬，機械手臂上設置透明觀景台，能緩緩將14位旅客載到91.4公尺的高空，相當於30層樓高的位置，升高後還不夠，環景包廂會左右移動270度，將整艘巨無霸大船和海洋一覽無遺，相當於「空拍機」角度鳥瞰腳下景色，加上高空風大，在微微晃動中又增添了刺激感，怕高的旅客可要斟酌是否前往。

▲▼「北極星」機械手臂上設置透明觀景台，能緩緩將14位旅客載到91.4公尺的高空，相當於30層樓高的位置。

除了遙遙相望的南北極星，甲板攀岩、甲板衝浪、甲板跳傘都是極限運動的項目之一，現場均有專業服務人員會一一帶領，即使是初學者也能玩得盡興。若不想在外面曬太陽，海上多功能運動館因應節目做不同用途，時而是碰碰車場地，時而變成「雷射光槍對決」的所在，也有擊劍、空氣射箭等設施，完全不會無聊。

▲甲板跳傘。

▲甲板攀岩場。

▲海上多功能運動館因應不同節目做不同用途，時而是碰碰車場地，時而變成「雷射光槍對決」的所在。

為了落實科技在現實生活中，皇家加勒比遊輪也有APP可下載，無論是查詢航程，或是預定船上活動、岸上觀光和餐廳等，從一上船的行程均可一鍵搞定，相當方便。另外，船上唯一一間「完美家庭套房」房內的窗簾、燈光、空調全都能靠APP調整。

▲船上唯一一間「完美家庭套房」能住11人，房內的窗簾、燈光、空調全都能靠APP調整。

皇家加勒比國際遊輪亞太區總裁劉淄楠指出，將高科技應用在郵輪上，一直是「海洋光譜號」設計的重點，為與「北極星」相對應，特別於船尾設計了獨有的「南極球」，8歲到60多歲民眾皆可玩，他受訪時也表示，「我全程參與郵輪設計的每個細節，光譜號正反映中國及亞洲消費者需求的猜測，怎麼把『產品』做好、給予旅客超乎預期的想像最為重要。」

想搭「海洋光譜號」的民眾，需先飛到上海母港搭船，6月至12月航程走日本等東北亞路線，若喜歡東南亞風情，也可以選擇到新加坡搭「海洋量子號」，玩遍鄰近國家。