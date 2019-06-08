新一迷快衝！首家「柯南主題餐廳」登場　還能抽原創餐桌墊

點評：柯南迷快衝了啦～

文／Sharelife分享生活

圖／Conan-Cafe-TW、Detective Conan Café 2019

風靡世界的經典漫畫柯南主題餐廳，將在台灣揭開序幕，已於6月6日在新光三越台北信義新天地A8盛大開幕。

日本的卡通動畫在許多人的兒時回憶佔了相當重要的位置，如果要說出心目中最愛的卡通動畫前三名，相信連載超過20年的《名偵探柯南》絕對榜上有名！

為紀念2019「劇場版《名偵探柯南：紺青之拳》」電影上映，日本今年3月底陸續在11家店推出期間限定的「柯南咖啡廳」，從日本東京、大阪開幕，陸續拓展到北海道、仙台、埼玉、千葉、名古屋、廣島、福岡等地。此咖啡廳結合動漫與時尚的嶄新樣貌，吸引不少柯南迷朝聖，除了可以享用到以劇中角色為主題的餐點，凡到店裡的顧客將能獲得使用插畫製成的特別贈禮，店內消費餐點的客人，則可獲得隨機抽一樣「原創餐桌墊」當作紀念禮物。

現在柯南迷不用跑去日本啦！台灣第一家名偵探柯南主題咖啡廳「 Detective Conan Café－Taiwan」，目前官方粉絲團已公布消息，將於6月6日於新光三越台北信義新天地A8盛大開幕，讓柯南迷直呼超期待！



柯南主題餐廳將專為台灣粉絲量身打造主題餐飲，迎接即將來到的炎夏，此外，還會獨家首賣限量日本最新電影「紺青之拳」周邊商品，更有值得收藏的Detective Conan Café - Taiwan -專屬限定商品，豐富驚喜為柯南粉絲帶來意想不到的體驗。而目前名偵探柯南咖啡廳正在籌備中，餐點商品、營業時間，以及用餐相關資訊日後會再陸續公告，粉絲們可以至粉絲專頁追蹤最新資訊。

奉勸柯南迷們荷包趕快準備好，一起蓄勢待發迎接柯南咖啡廳的開幕時刻吧！

【Detective Conan Café - Taiwan】



時間：6/6開幕

地址：台北市信義區松高路12號（新光三越台北信義新天地A8）

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）