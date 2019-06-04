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美得嫑嫑！光影高雄攝影比賽得獎名單出爐　竟拍到「飛碟」

點評：我是高雄人！高雄就是這麼美♥
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▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）
▲第1名「奇幻世界」，讓大眾能以不同的視角重新體會高雄知名地標的美。（圖／高雄市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

高雄美景大公開！由高雄市政府新聞局主辦的「光影高雄」攝影比賽，自4月徵件以來總共收到660件投稿作品，經篩選後有440件為合格作品，接著透過評審團嚴謹又漫長的討論後，終於在今（4）日正式公布前3名大獎以及5名佳作！

另外，評審團還特別選出優秀的36件攝影作品，已於5月17日至6月3日間置於新聞局官方FB《樂高雄》粉絲頁，並由網友票選出「網路最佳人氣獎」，活動期間累積超過2000名網友參與，總按讚數更是突破2萬，最終產生了前3名網路票選得獎名單。

▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）
▲第2名「飛碟來訪」，表現出高雄海天一色的壯闊美景。

「光影高雄」攝影比賽得獎名單如下：

第1名：葉O佑（作品名稱：奇幻世界）

第2名：許O川（作品名稱：飛碟來訪）

第3名：謝O軒（作品名稱：烏魚）

▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）
▲第3名「烏魚」則是讓大眾能夠深刻感受到高雄的活力。

佳作（共5名）：

黃O麗（作品名稱：新建高雄火車站大廳）

陳O明（作品名稱：美哉高雄）

吳O麟（作品名稱：六合夜市）▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）

蔡O隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）

黃O英（作品名稱：左營孔廟之美）

▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）
▲獲得佳作獎項的「美哉高雄」。

網路最佳人氣獎（共3名）：

蔡O隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）截至6/3 12:00止按讚數1,495

葉O興（作品名稱：光榮回航）截至6/3 12:00止按讚數1,456

涂O樫（作品名稱：永安電廠暮色）截至6/3 12:00止按讚數1,277

第一名作品「奇幻世界」，以奇幻的效果呈現衛武營的一隅，讓人以不同的視角重新體會高雄知名地標；第二名「飛碟來訪」則是拍攝高雄港黃昏景色，表達出高雄海天一色的壯闊美景；而第三名「烏魚」捕捉興達港烏魚季豐沛的生命力，讓人充分感受高雄的活力。

獲佳作的「鐘乳耶穌光」，在高雄特殊地景柴山天雨洞拍攝，不僅得到評審肯定，同時也受到眾多網友青睞，獲得「網路最佳人氣獎」。

新聞局表示，每幅得獎作品都代表不同的高雄美景、獨特的人文視角及愛與歡樂的意象，而辦理攝影比賽的目的，就是希望能夠透過不同攝影者的視角，提供高雄美麗的意象與視覺饗宴，更期望能吸引民眾親自來到高雄體驗，創造一份專屬的高雄回憶，這些得獎照片也將作為後續行銷高雄之用。

▲高雄美景大公開！「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐。（圖／高雄市政府提供）
▲「六合夜市」獲得佳作獎項。

關鍵字： 光影高雄攝影比賽 高雄旅遊 高雄景點 六合夜市 高雄特色系列

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