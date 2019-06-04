ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

山林裡的桃花源！竹材、茅草蓋農村　親種藍草打造藍染基地

ETtoday旅遊雲

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲卓也小屋像世外桃源般隱身在苗栗三義的山林中。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／苗栗報導

一棟棟以竹材、茅草搭建的房屋依著地勢錯落著，「卓也小屋」如世外桃源般隱身在苗栗三義的山林中。沿著鋪石小徑走進園區，淡藍色的三角旗幟高掛空中，木屋的玻璃窗裡也掛滿著各式藍染的作品，自然、文化、歷史和藝術的氛圍在空氣中交融，園區從種藍、採藍、打藍、建藍一直到藍染，呈現完整的藍染工藝。

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲園區內林蔭遍布，木造房屋依著山勢而建。（圖／記者徐溱謐攝）

10多年前卓也卓銘榜來到這片土地，為了找回早年農村生活的樸實，他依著山林地貌，盡量不破壞原有的地形，努力維持原本的生態樣貌，把心中想像的桃花源一點一滴建構起來，開始經營民宿，園區裡隨意繞入巷弄曲徑就是一戶戶人家，大紅燈籠和古意十足的對聯隨處可見，信手拈來都是一幅簡單悠閒的鄉村景致。

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲大紅燈籠和對聯隨處可見，呈現早年的農村景致。（圖／記者徐溱謐攝）

當時卓也的太太鄭淑美因為教師的工作接觸到植物染，有了將藍染帶入民宿的想法，本來只是讓遊客在住宿之餘可以體驗藍染，結果意外發現二兒子卓子絡的美術天分，在藍染的圖樣設計上發揮得淋漓盡致，一家人於是開始認真投入藍染工藝，將卓也小屋打造成國內最完整的藍染基地，也努力將品牌推向國際。

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲從種藍、採藍、打藍、建藍一直到藍染，園區內呈現完整的藍染工藝。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲卓也夫妻倆的二兒子卓子絡極具藝術天分，扮演將藍染品牌推向國際的腳色。（圖／記者徐溱謐攝）

植物染在中國已有3千多年歷史，近幾十年隨著化學染料的普及逐漸沒落，這項傳統文化工藝雖然耗材又耗時，卻能減少化學染料對生態環境的汙染，也能顧及穿衣者的健康，卓也小屋希望能把藍染的文化精神傳承下去，讓這項傳統工藝能變身為具有特色與文化的再造產業，在國際發揚光大。

▲卓也小屋希望能傳承藍染工藝，打造具特色與文化的再造產業。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼大馬盃，卓也小屋，桃花源，藍染。（圖／記者徐溱謐攝）

關鍵字： 苗栗旅遊 卓也小屋 藍染 桃花源

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

端午馬拉灣、義大第2人門票55元

台南火鍋店有浮誇海鮮盤、哈根達斯

壽司郎將進軍台中開設街邊店

東京近郊超好買5大Outlet攻略

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

全都免門票爽玩！盤點嘉義15個景點

台南中藥秘製炸雞開店4小時就賣光

桃園隱藏版人氣炒飯一盤比臉還大！

撞臉連戰！進機場貴賓室又受邀合照

熱門行程

最新新聞更多

「光影高雄」攝影比賽得獎名單出爐

竹材茅草蓋農村！山林裡的藍染基地

新竹超夯車輪餅咬下就爆出內餡！

台南十鼓鐳射槍對戰場地再擴增

大甲燜鴨鍋兩段式吃法超特別！

加拿大航空推基本經濟艙全新票種

城隍爺水巡淡水河　驟雨瞬間停了

療癒系「丸子西瓜雪花冰」！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366