山林裡的桃花源！竹材、茅草蓋農村　親種藍草打造藍染基地

▲卓也小屋像世外桃源般隱身在苗栗三義的山林中。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／苗栗報導

一棟棟以竹材、茅草搭建的房屋依著地勢錯落著，「卓也小屋」如世外桃源般隱身在苗栗三義的山林中。沿著鋪石小徑走進園區，淡藍色的三角旗幟高掛空中，木屋的玻璃窗裡也掛滿著各式藍染的作品，自然、文化、歷史和藝術的氛圍在空氣中交融，園區從種藍、採藍、打藍、建藍一直到藍染，呈現完整的藍染工藝。

▲園區內林蔭遍布，木造房屋依著山勢而建。（圖／記者徐溱謐攝）

10多年前卓也卓銘榜來到這片土地，為了找回早年農村生活的樸實，他依著山林地貌，盡量不破壞原有的地形，努力維持原本的生態樣貌，把心中想像的桃花源一點一滴建構起來，開始經營民宿，園區裡隨意繞入巷弄曲徑就是一戶戶人家，大紅燈籠和古意十足的對聯隨處可見，信手拈來都是一幅簡單悠閒的鄉村景致。

▲大紅燈籠和對聯隨處可見，呈現早年的農村景致。（圖／記者徐溱謐攝）

當時卓也的太太鄭淑美因為教師的工作接觸到植物染，有了將藍染帶入民宿的想法，本來只是讓遊客在住宿之餘可以體驗藍染，結果意外發現二兒子卓子絡的美術天分，在藍染的圖樣設計上發揮得淋漓盡致，一家人於是開始認真投入藍染工藝，將卓也小屋打造成國內最完整的藍染基地，也努力將品牌推向國際。

▲從種藍、採藍、打藍、建藍一直到藍染，園區內呈現完整的藍染工藝。（圖／記者徐溱謐攝）

▲卓也夫妻倆的二兒子卓子絡極具藝術天分，扮演將藍染品牌推向國際的腳色。（圖／記者徐溱謐攝）

植物染在中國已有3千多年歷史，近幾十年隨著化學染料的普及逐漸沒落，這項傳統文化工藝雖然耗材又耗時，卻能減少化學染料對生態環境的汙染，也能顧及穿衣者的健康，卓也小屋希望能把藍染的文化精神傳承下去，讓這項傳統工藝能變身為具有特色與文化的再造產業，在國際發揚光大。

▲卓也小屋希望能傳承藍染工藝，打造具特色與文化的再造產業。（圖／記者徐溱謐攝）